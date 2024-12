Laura Cosoi, în lacrimi: „Mă gândesc că Aida are doar patru luni și...”

În urmă cu doar câteva luni, Laura Cosoi (42 de ani) a devenit mamă pentru a patra oară. Recent, prezentatoarea TV a fost nevoită să meargă la maternitatea unde a născut, iar acolo a avut parte de o întâmplare care a emoționat-o până la lacrimi. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe holurile spitalului?

În luna iulie, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a patra oară. Viața cu patru copii poate fi uneori complicată, însă prezentatoarea TV reușește aproape tot timpul să se dedice suficient familiei și să fie activă și din punct de vedere profesional.

Deși din afară poate părea că are o viață perfectă, Laura Cosoi recunoaște că propriile lupte interioare, lupte pe care reușește să le țină sub control. Sunt rare momentele în care vedeta se plânge de greutățile din viața sa, însă există și momente în care cedează emoțional. Așa s-a întâmplat și ultima dată, atunci când a mers pe holurile maternității unde a născut. Emoțiile au copleșit-o până la lacrimi.

Recent, Laura Cosoi a împărtășit cu urmăritorii săi de pe social media o întâmplare emoționantă din viața sa. În timp ce se afla pe holurile maternității unde a născut, prezentatoarea TV a fost martora unei întâlniri copleșitoare. Un tată și-a văzut copil nou născut pentru prima dată, moment care a făcut-o pe vedetă să lăcrimeze.

Amintindu-și că timpul trece, dar și cât de rapid cresc cei mici, Laura Cosoi a mărturisit că scena emoționantă la care a asistat a fost ca o gură de aer proaspăt.

„Trebuia să merg astăzi la clinică să iau niște acte, unde am născut. Trebuia să ridic unde de acolo și m-au trimis la neonatologie. Când am ajuns acolo, pe lângă faptul că mi se pare că miroase a bebeluș născut acolo tot timpul. Era un tată care își aștepta nou născutul. Tocmai atunci urma să urce neonatologul cu nou-născutul și am văzut prima întâlnire între ei și m-a bușit plânsul instant.

Mă gândesc că Aida are doar patru luni și este un dor incredibil. E ceva… mă gândesc cum e Dumnezeu și cum ne-a făcut să fim perfecți în imperfecțiunea noastră. Cum sunt puii ăștia care vin în viața noastră și ni se activează anumite instincte. Am primit așa o gură de aer proaspăt și mi s-a reamintit cât de repede cresc puii noștri”, a povestit Laura Cosoi pe rețelele de socializare.