Daniela Gyorfi, dezvăluiri despre boala care i-a distrus visul din copilărie: „Nu mă gândeam prea departe…”

În copilărie, Daniela Gyorfi nu a visat să fie cântăreață, ci îşi dorea să îi calce pe urme Nadiei Comăneci. Artista iubea sportul, însă din nefericire o boală a împiedicat-o să ajungă acolo unde îşi dorea.

Daniela Gyorfi și-a dorit dintotdeauna să ajungă gimnastă , însă nu a reuşit să îşi îndeplinească visul. Artista povesteşte faptul că şi-a dorit să ajungă cunoscută în lumea sportului, însă acest lucru nu a fost posibil pentru că accidentul mamei sale, dar şi faptul că ea s-a îmbolnăvit i-au marcat copilăria şi viitorul.

„Copilăria mea a fost marcată brusc de despărțirea dintre mama și tata, divorțul lor m-a speriat foarte tare. Apoi a fost accidentul mamei. Nu mă gândeam prea departe la ce-aș vrea să devin. Nici nu am sperat vreodată că voi cânta, nu m-am gândit niciodată la asta. Era peste puterea mea de gândire la acea vârstă”, a declarat Daniela Gyorfi pentru fanatik.ro.

Deşi iubește sportul și o admira mult pe Nadia Comăneci, nu a avut şansa să îi calce pe urme.

„Nu m-am urcat în copaci și nu am speriat-o pe mama, dar, în timpurile alea, toate fetele doream să fim Nadia Comăneci. Voiam să mă fac gimnastă, făceam roata pe stradă, îmi plăcea foarte mult sportul.

Din păcate s-a accidentat mama, eu am făcut hepatită și nu am putut să fac sport de performanță, dar mi-ar fi plăcut foarte mult să am această șansă”, a mai spus cântăreața.

Cum a ajuns Daniela Gyorfi cântăreață

„Mi-am dat seama că-mi place să cant prin clasa a 11-a sau a 12-a. Mama m-a auzit cântând prin casă ce era la modă atunci, Loredana, Angela Similea, Abba.

Ea m-a susținut, ea m-a împins de la spate să mă apuc de treabă. M-a dus la Școală Populară de Artă, am intrat din prima și de acolo am pornit pe drumul ăsta.

Mama a avut încredere în mine și mi-a zis că trebuie să reușesc, să fiu cineva, să depășesc răutatea oamenilor. Unii m-au primit, alții m-au dat afară. Nu aveam șanse pentru că nu aveam bani, eram vai de mine, dar am muncit, am strâns din dinți. Mi s-au închis o mie de uși, dar mi s-a deschis una importantă la final”, a mai declarat Daniela Gyorfi.

Sursă foto: Instagram