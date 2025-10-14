Împăcare neașteptată! Alin Oprea și cei doi copii ai săi au îngropat securea războiului: „Nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul”

O împăcare neașteptată a avut loc recent. După ani de zile în care a suferit, Alin Oprea a reușit acum să reintre în grațiile celor doi copii ai săi. După o lungă perioadă în care nu s-au văzut, cei trei s-au reîntâlnit și au îngropat securea războiului. Artistul este acum în culmea fericirii și a vorbit despre marea împăcare.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Alin Oprea și fosta lui parteneră s-au despărțit cu scandal. Artistul și Larisa Uță au purtat un război de proporții, dar acum apele s-au mai liniștit. Însă, deși scandalul s-a terminat, cei care au fost cei mai afectați au fost cei doi copii ai cuplului. După divorț, Alin Oprea nu și-a mai văzut copiii, însă recent a fost marcată marea împăcare.

Alin Oprea și cei doi copii ai săi au îngropat securea războiului

Pentru o vreme, Alin Oprea și Larisa Uță au avut o relația frumoasă, iar rodul ei au fost cei doi copii pe care îi au împreună. Însă, după divorțul cu scandal familia acestora s-a destrămat, iar Adrian (26 de ani) și Melissa Oprea (23 de ani) nu au vrut să mai audă de tatăl lor.

Cei doi au luat partea mamei în tot ceea ce s-a întâmplat, iar după despărțirea definitivă nu și-au dorit să își mai vadă tatăl. Chiar dacă decizia acestora i-a produs multă durere, Alin Oprea le-a respectat dorința. Însă, acum, lucrurile s-au schimbat.

Recent, Alin Oprea a dezvăluit că suferința lui a ajuns la final. Se pare că artistul și cei doi copii ai săi s-au împăcat. Cei trei s-au întâlnit, au depănat amintiri și s-au iertat reciproc. Artistul a mai precizat că este extrem de mândru de copiii săi, care s-au dezvoltat frumos și l-au surprins.

„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul. Am descoperit în ei niște oameni de o calitate rară — educați, responsabili, independenți. Amândoi au urmat studii academice la Londra și și-au construit cariere care le asigură o viață decentă, prin propriile eforturi. Nu au nici cea mai mică pretenție materială, dimpotrivă – au ambiția de a evolua prin forțe proprii. Îi admir pentru caracterul lor și pentru faptul că, în ciuda tuturor încercărilor, nu au pierdut niciodată lumina din suflet Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii. Ea nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul și ne redă viitorul”, a declarat Alin Oprea.

Foto: Facebook