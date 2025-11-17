Medana a recunoscut motivul pentru care fosta soție a lui Alin Oprea o dă în judecată: „S-o fi visat, oare, ‘amanta soțului meu’?”

Scandalul dintre Medana, Alin Oprea și fosta lui soție nu va lua sfârșit prea curând. După acuzații dure și procese în instanță, partenera actuală de viață a artistului o acuză pe fosta lui parteneră de viață că încearcă să îi distrugă căsnicia. Află mai multe detalii în articol!

Medana a răbufnit, după ce fosta soție a lui Alin Oprea ar fi încercat să intervină în căsnicia lor și să îi despartă. Bruneta a mărturisit că femeia ar fi încercat să îl readucă înapoi în viața ei pe artist. După acest incident, ea nu mai este de acord cu niciun fel de comunicare între soțul ei și fosta lui parteneră.

Medana, soția lui Alin Oprea, a răbufnit

Soția lui Alin Oprea a transmis un mesaj lung în care a asigurat-o pe fosta soție a artistului de faptul că ei doi nu se vor despărți, indiferent de lucrurile pe care încearcă ea să facă. Mai mult, din cauza că nu mai este de acord ca ea și soțul ei să țină legătura, cei trei vor comunica doar prin intermediul avocaților începând de acum.

„Îi transmit public, pe această cale, să nu îndrăznească vreodată în viața ei să își mai permită vreo formă de comunicare cu soțul meu. Orice formă de manipulare a ei a luat sfârșit în momentul în care îi propunea întâlniri secrete unui bărbat căsătorit. Legat de procese, suntem deschiși la dialog, însă doar prin avocați. S-o fi visat, oare, „amanta soțului meu”? Iart-o, Doamne, că nu știe ce face (…) Ea urmărește să îmi distrugă căsnicia, motivul real al procesului intentat mie”, a scris Medana pe Facebook.

Mai mult, bruneta este sigură de faptul că fosta soție a lui Alin Oprea nu a reușit să treacă încă peste divorțul de artist și suferă din acest motiv, chiar și după câțiva ani.

„Din stările ei și din ceea ce scria, am înțeles încă odată că ea nu este fericită și că a rămas agățată de soțul meu, după atâția ani. Nu vreau să fiu ironică, nici într-un caz, dar se pare că „fosta noastră soție” nu poate ieși nicicum din relația cu noi. Doamne-ajută-ne să fim bine cu toții, mai ales ea, care încă nu și-a găsit drumul în viață fără soțul meu”, a mai scris Medana în mesaj.

