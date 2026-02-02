Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat din goblenuri a fost vedeta serii

Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat din goblenuri a fost vedeta serii

De: Daniel Matei 02/02/2026 | 11:05
Sursa foto: Profimedia
Cântăreața americană Chappell Roan a făcut furori la Premiile Grammy 2026, unde a apărut pe covorul roșu cu o rochie transparentă cu spatele gol, apariția ei fiind unul dintre cele mai discutate momente ale serii.

Pe lângă faptul că a prezentat o secțiune a premiilor, Roan a fost și nominalizată la două categorii: „Înregistrarea anului” și „Interpretare solo pop” pentru „The Subway”.

Cântăreața Chappell Roan, la Premiile Grammy 2026

Creat de artistul Andrew Dahling, în parteneriat cu MAC Cosmetics, unde Roan este ambasador global al mărcii, machiajul a fost conceput pentru a se asorta perfect cu rochia și cu întreaga ținută, și nu pentru a concura cu aceasta, a declarat Dahling pentru Marie Claire.

Ținuta ei a fost inspirată de colecția de haute couture „Jeu de Paume” primăvară/vară 1998 de Manfred Thierry Mugler, revizuită pentru colecția primăvară/vară 2026 de Miguel Castro Freitas.

Sursa foto: Profimedia

Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026

Însă tatuajul de pe spatele artistei a fost cel care a fost elementul central al apariției de la gala care a avut loc duminică la Los Angeles.

„Odată ce tatuajele au intrat în scenă, totul a devenit foarte medieval, dar într-un mod real. Este totuși fantezie și ceva din altă lume, dar ancorat în realitate”, a explicat Dahling.

În loc să se orienteze spre lookurile exagerate pentru care Roan este adesea cunoscută, Dahling a abordat machiajul ca pe un personaj secundar, unul care a permis tatuajelor false complexe, bijuteriilor și detaliilor să ocupe un loc central, scrie sursa citată.

„Se întâmplau atât de multe, tatuajele, dar per total am vrut ca totul să fie coerent și să onoreze cu adevărat rochia și lumea medievală în care trăiam. Glamour-ul a venit de acolo”, a spus el.

Roan a fost extrem de deschisă în ceea ce privește problemele de justiție socială încă de la începutul carierei sale, criticând casele de discuri în timpul discursului său de acceptare a premiului „Cel mai bun artist nou” din 2025 și cerându-le să-și sprijine artiștii cu salarii decente și asigurări medicale.

Și alte vedete, precum Lady Gaga, Miley Cyrus sau Bad Bunny, au primit laude pentru ținutele lor. Unele staruri, cum ar fi Billie Eilish, au purtat insigne prin care au cerut plecarea agenților ICE din Minnesota.

Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor

Premiile BAFTA 2026 | Cine sunt nominalizații pentru fiecare categorie. Leonardo DiCaprio a egalat un record important

×