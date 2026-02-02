Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească

Dacă nu cureți zăpada din fața clădirii pe care o deții, riști să plătești o amendă. Proprietarii de case sau cei care dețin un magazin au obligația de a îndepărta zăpada și gheața de pe trotuarul din dreptul imobilului lor.

Orice abatere poate aduce consecințe grave. Dacă un trecător alunecă și se accidentează, proprietarul poate fi tras la răspundere și i se pot cere daune, asta dacă persoana respectivă a ajuns la spital cu o fractură.

Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele

În cazuri extreme, dacă se constată neglijență gravă, ar putea exista și o răspundere penală, dar asta depinde de situație și de hotărârea instanței. Curățarea zăpezii și a gheții trebuie făcută imediat sau în maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii.

„Persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii și gheața de la nivelul acoperișului imobilului sau construcției, să curețe, în maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde locuiesc sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, din curțile și de pe terenurile deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestora pe timpul funcționării”, se arată în Hotărâre.

Ce amendă riști dacă nu dai zăpada

De asemenea, dacă după ce cureți zăpada o arunci pe drum sau pe carosabil, riști amenzi și mai mari, deoarece creezi pericol pentru traficul auto. La bloc, responsabilitatea nu este individuală, ci aparține asociației de proprietari. Un locatar nu poate fi amendat dacă locul nu a fost curățat cum se cuvine.

Situația se schimbă în cazul unei case. Aici, responsabilitatea revine direct proprietarului sau persoanei care folosește imobilul, indiferent dacă locuiește permanent acolo sau nu. Dacă locuința este închiriată, această sarcină ține de chiriaș, nu de proprietar.

Persoanele fizice care nu curăță trotuarul din dreptul proprietății riscă o amendă cuprinsă între 200 și 500 de lei. În cazul persoanelor juridice, acestea pornesc de la 500 de lei și pot ajunge până la 2.000 de lei. Aceste sancțiuni există tocmai pentru a preveni accidentele.

