Acasă » Știri » Ioana Ginghină nu vrea să mai audă de Alexandru Papadopol. Ce i-a făcut actorul fiicei lor: „Mă doare sufletul”

De: Simona Tudorache 02/02/2026 | 12:38
Ioana Ginghină recunoaște că e dezamăgită de felul în care Alexandru Papadopol alege să se poarte cu fiica lor. Actorul o vede tot mai rar pe Ruxandra și nu e prezent la evenimentele importante din viața ei. Ioana Ginghină se declară mâhnită de toată această poveste, deoarece își vede copilul cum suferă, dar nu poate schimba situația.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au fost căsătoriți timp de 12 ani înainte să ajungă la divorț, iar în timpul relației lor a venit pe lume Ruxandra, care acum are 17 ani. După șase ani de la separare, Alexandru Papadopol a ajuns, anul trecut, din nou la ofițerul stării civile, dar de această dată cu Cristiana Luca, o colegă cu 21 de ani mai mică. Fiica lui nu a participat atunci la ceremonie. Ioana Ginghină își împarte acum viața cu Cristi Pitulice.

Recent, fiica lor a avut un eveniment public care a fost anunțat pe grupul de la școală. Se pare că Ioana Ginghină s-a supărat enorm din cauză că Alexandru Papadopol, care se află și el în acel grup, nu și-a făcut apariția la expoziția de pictură a fiicei sale. Fosta colegă de platou a lui Cătălin Măruță a avut o izbucnire nervoasă și a transmis că o doare sufletul pentru Ruxi, care își vede tatăl tot mai rar.

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a povestit Ioana Ginghină, în podcastul Doiniței Oancea.

Ce spune Ioana Ginghină despre mariajul cu Cristi Pitulice

Ioana Ginghină e căsătorită de aproape trei ani cu Cristi Pitulice. Actrița se află la al treilea mariaj, dar de data aceasta pare că și-a găsit alesul. Ioana are doar cuvinte de laudă despre cel de lângă ea, care o surprinde în fiecare zi cu lucruri frumoase.

„Toată lumea, (mai ales jurnaliști) mă întreabă cum e viața de proaspăt căsătorită, nu-i așa? Ei bine, am o veste pentru voi. Totul e la fel, doar că acum, în loc să îi spun „iubire”, îi spun „soțule”. Și da, e puțin diferit, dar într-un mod amuzant. Acum, când gătesc, se pare că am un condiment secret, numit „dragoste de soție”. Iar el a descoperit o nouă tehnică de a duce gunoiul, care implică mai multe alinturi și râsete decât ați crede. Deci, cum e viața la două săptămâni de la nuntă? E ca și cum am rămas în aceeași comedie romantică, doar că acum avem roluri noi. Și, sincer, ne place de nebunie!”, a scris ea pe Instagram.

