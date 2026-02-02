Acasă » Știri » Cristian Andrei a revenit în online, după ce a fost dus încătușat la audieri! Discurs acid sau derapaj? „Posesivă, disperată, agresivă”

Cristian Andrei a revenit în online, după ce a fost dus încătușat la audieri! Discurs acid sau derapaj? „Posesivă, disperată, agresivă”

De: Alina Drăgan 02/02/2026 | 13:31
Cristian Andrei a revenit în online /Foto: Social media

Cristian Andrei a revenit în online, după ce a fost dus încătușat la audieri! Deși este în mijlocul unui scandal de proporții, în cadrul căruia i se aduc acuzații grave, psihoterapeutul pare că nu se stresează prea tare. Mai mult, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, acesta a revenit în mediul online.

Cristian Andrei, acuzat că a agresat sexual mai multe paciente în timpul ședințelor de terapie, precum și că a practicat fără drept profesia de psiholog, a fost dus miercuri seară, 28 ianuarie, sub escorta Poliției la Serviciul de Investigații Criminale Sector 1. Medicul a fost audiat și va fi cercetat în stare de libertate.

Cristian Andrei a revenit în online

Deși în urmă cu doar câteva zile, Cristian Andrei a fost dus la audieri în cătușe, flancat de polițiști, acum acesta și-a reluat liniștit activitatea. A revenit în mediul online și a anunțat o nouă ediție a podcastului său. Fără a apărea deloc afectat de întreg scandalul, Cristian Andrei a revenit la ale lui.

Acesta a anunțat o nouă ediție și a dezvăluit și tema de discuție. Cristian Andrei vorbește despre femeile care nu sunt iubite așa cum trebuie și ajung „posesive, disperate și agresive”.

„Ai văzut cum este acel bărbat care îți face complimente după complimente și când vede că nu îl bagi în seamă începe să-ți dea înjurături după înjurături? Tot așa, nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită așa cum vrea ea. Devine obsesivă, disperată, agresivă. Cele trei umbre al iubirii, luni seara de la ora 20, pe Facebook, TikTok și YouTube”, spune Cristian Andrei, în clipul postat recent în mediul online.

Mulți au considerat total nepotrivită revenirea sa în mediul online. De asemenea, subiectul ales a părut pentru mulți o săgeată subtilă venită în contextul acuzațiilor ce i se aduc.

Cristian Andrei, cercetat pentru acuzații de viol și agresiuni sexuale

Acuzațiile ce i se aduc lui Cristian Andrei sunt multiple. Anchetatorii spun că, în urma probatoriului administrat, a reieșit faptul că, în perioada 2004-2025, suspectul ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, în urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că în perioada 21.10.2019-15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi suspectul din dosar, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică.

Iar, în perioada 2019-2024, el ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, spunând că deține calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare.

Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o bancă”

O altă victimă de-ale lui Cristian Andrei rupe tăcerea! A ajuns la medic la inițiativa mamei sale: “Am încremenit. Mi-aduc aminte cu groază!”

Tags:

