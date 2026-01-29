Acasă » Știri » Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”

De: Andreea Stăncescu 29/01/2026 | 16:57
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
Ce s-a decis după ce Cristian Andreii a fost dus la audieri / Sursa foto: INQUAM-George_Calin

Cristian Andrei a fost audiat miercuri, 28 ianuarie, în cadrul anchetei care vizează acuzații de agresiune și viol. După mai multe ore de audieri, el a părăsit sediul Poliției în jurul orei 20:00, fără a fi reținut pentru 24 de ore, însă ancheta continuă. Ce decizie s0a luat în cazul doctorului!

Cristian Andrei a fost adus de la Dâmbovița la București în urma perchezițiilor efectuate de polițiști, fiind încătușat la sosire și flancat de forțele de ordine. La finalul audierilor, a ieșit fără cătușe, declarând că nu poate comenta pe moment, neștiind cine și de ce a făcut acuzațiile împotriva sa.

„Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce”, a spus Cristian Andrei după ce a ieșit de la audieri.

Dimineață, echipa Serviciului pentru Acțiuni Speciale a Poliției Române a efectuat percheziții la domiciliul său din Dâmbovița, intrând fără a forța accesul. În curtea casei, pe o distanță de aproximativ 200-250 de metri, mascații au întâlnit doi câini agresivi. Pentru a-i alunga fără a-i răni, un polițist a tras cu bile de cauciuc; nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale.

Sursa foto: INQUAM-George Calin

Anul trecut, mai multe femei l-au acuzat pe Cristian Andrei de abuzuri sexuale care s-ar fi întins pe aproximativ 20 de ani. Conform Poliției Capitalei, între 1 iulie 2004 și 10 noiembrie 2025, acesta ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog fără a deține diplomă acreditată sau atestat de liberă practică. În perioada 2019-2024, ar fi indus în eroare trei femei, prezentându-se ca psiholog și determinându-le să plătească ședințe de psihoterapie pe care nu avea dreptul legal să le presteze.

„De asemenea, în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare. Din cercetări a rezultat că, în perioada 21.10.2019 – 15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică. În același context și interval, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta”, se arată într-un comunicat al Poliției.

CITEȘTE ȘI: Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune

Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei. Psihologul a fost dus la audieri în cătușe!

