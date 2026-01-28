Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune

În această dimineață, anchetatorii au desfășurat mai multe percheziții domiciliare în cadrul unui dosar care îl vizează pe doctorul Cristian Andrei. Lui i se aduc acuzații grave, printre care înșelăciune, exercitarea fără drept a profesiei și agresiune.

Autoritățile au efectuat percheziții la locuința lui Cristian Andrei la aproximativ trei luni după ce PressOne a publicat o anchetă în care mai multe paciente au relatat că medicul ar fi făcut avansuri sexuale.

Investigația a relevat, de asemenea, că acesta nu deținea un atestat de liberă practică valabil emis de Colegiul Psihologilor din România. Ca urmare a acestor descoperiri, Poliția Capitalei s-a autosesizat și a organizat percheziții în locuințele medicului, desfășurate simultan în București, județul Ilfov, Dâmbovița și Târgoviște.

Mascații au pătruns fără a forța ușile la domiciliul medicului din județul Dâmbovița, însă au fost întâmpinați de doi câini agresivi în curte. Pentru a neutraliza pericolul, un polițist a făcut uz de armă cu bile de cauciuc, fără ca animalele să fie rănite sau să se producă pagube materiale.

„În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziție domiciliară, la adresa din jud. Dâmbovița, echipa SAS a pătruns fără forțarea căilor de acces. Cu ocazia traversării curții pe o distanță de aproximativ 200-250 metri, echipa SAS a constatat prezența a doi câini agresivi, fapt ce crea un risc imediat pentru siguranța personalului participant. Un polițist a făcut uz de armă (armă cu muniție cu bile de cauciuc). In urma uzului de armă nu s-a produs rănirea câinilor și nici pagube materiale”, au declarat surse juridice pentru Știripesurse.

Operațiunea desfășurată miercuri dimineață a avut ca scop strângerea de probe în dosarul penal, iar doctorul Cristian Andrei a fost dus la audieri. Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1.

