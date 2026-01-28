Acasă » Știri » Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune

Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 12:25
Percheziții la casa lui Cristian Andrei. Medicul este cercetat pentru agresiune
Casa lui Cristian Andrei, percheziționată de poliție / Sursa foto: Facebook

În această dimineață, anchetatorii au desfășurat mai multe percheziții domiciliare în cadrul unui dosar care îl vizează pe doctorul Cristian Andrei. Lui i se aduc acuzații grave, printre care înșelăciune, exercitarea fără drept a profesiei și agresiune.

Autoritățile au efectuat percheziții la locuința lui Cristian Andrei la aproximativ trei luni după ce  PressOne a publicat o anchetă în care mai multe paciente au relatat că medicul ar fi făcut avansuri sexuale.

Investigația a relevat, de asemenea, că acesta nu deținea un atestat de liberă practică valabil emis de Colegiul Psihologilor din România. Ca urmare a acestor descoperiri, Poliția Capitalei s-a autosesizat și a organizat percheziții în locuințele medicului, desfășurate simultan în București, județul Ilfov, Dâmbovița și Târgoviște.

Sursa foto: Facebook

Mascații au pătruns fără a forța ușile la domiciliul medicului din județul Dâmbovița, însă au fost întâmpinați de doi câini agresivi în curte. Pentru a neutraliza pericolul, un polițist a făcut uz de armă cu bile de cauciuc, fără ca animalele să fie rănite sau să se producă pagube materiale.

„În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziție domiciliară, la adresa din jud. Dâmbovița, echipa SAS a pătruns fără forțarea căilor de acces. Cu ocazia traversării curții pe o distanță de aproximativ 200-250 metri, echipa SAS a constatat prezența a doi câini agresivi, fapt ce crea un risc imediat pentru siguranța personalului participant. Un polițist a făcut uz de armă (armă cu muniție cu bile de cauciuc). In urma uzului de armă nu s-a produs rănirea câinilor și nici pagube materiale”, au declarat surse juridice pentru Știripesurse.

Operațiunea desfășurată miercuri dimineață a avut ca scop strângerea de probe în dosarul penal, iar doctorul Cristian Andrei a fost dus la audieri. Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1.

CITEȘTE ȘI: Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic

Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu Român, declarații în direct

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
Știri
Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute...
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Click.ro
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
go4it.ro
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Șefii încearcă o lovitură importantă la Dinamo. Moment special în emisiune
Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care ...
Ce era pe asfalt în momentul impactului. Ce se observă în imaginile surprinse cu accidentul în care au murit 7 oameni
Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta
Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu ...
Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu Român, declarații în direct
Vezi toate știrile
×