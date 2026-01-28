Mădălin Geamănu a murit la doar 19 ani într-un accident teribil. Medicii nu au mai putut face nimic

Tragedie pe Valea Oltului, în urmă cu doar o zi. Mădălin Ionuț Geamănu , în vârstă de 19 ani din Pitești și-a pierdut viața într-un accident rutier grav în dimineața zilei de luni, în zona Călimănești, județul Vâlcea. Tânărul se întorcea în România după ce lucrase în Germania, însă drumul spre casă s-a încheiat într-un mod tragic, lăsând în urma lui multă durere.

Mădălin Geamănu conducea un autoturism în care se aflau alte patru persoane, toate din județul Argeș. Vehiculul se deplasa dinspre Sibiu către Râmnicu Vâlcea când, la un moment dat, șoferul ar fi încercat o depășire fără să se asigure corespunzător.

Mașina a intrat astfel într-un impact frontal violent cu un TIR care circula regulamentar din sens opus, iar tânărul de 19 ani a rămas încarcerat.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de pompieri și o ambulanță. După ce a fost scos din mașină, Mădălin Geamănu a fost supus imediat manevrelor de resuscitare, însă, din păcate, viața sa nu a mai putut fi salvată.

Evenimentul a îndoliat comunitatea din Argeș, iar în mediul online au început să apară numeroase mesaje de condoleanțe. Apropiații au avut doar cuvinte de laudă, spunând că era muncitor și respectuos.

„Ai plecat mult prea devreme”, „Nu-mi vine să cred că nu mai ești printre noi” și „Dumnezeu să te odihnească în pace, Mădălin”.

CITEȘTE ȘI: Tudor Plămădeală a murit în Germania. Bărbatul a fost implicat într-un accident în lanț

Fosta ispită de la Insula Iubirii este în doliu. Tatăl ei a murit, după 7 zile de spitalizare: „Bolile îl măcinau fără ca eu să știu”