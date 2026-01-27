Acasă » Știri » Tudor Plămădeală a murit în Germania. Bărbatul a fost implicat într-un accident în lanț

Tudor Plămădeală a murit în Germania. Bărbatul a fost implicat într-un accident în lanț

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 18:58
Tudor Plămădeală a murit în Germania. Bărbatul a fost implicat într-un accident în lanț
Tudor Plămădeală a murit în Germania /Foto: Facebook

O nouă tragedie rutieră a curmat viața a doi conducători auto. Tudor Plămădeală, șofer de camion, a avut parte de un sfârșit tragic. Acesta și-a pierdut viața într-un accident grav produs pe autostrada A44 din Germania. A fost vorba despre o coliziune în lanț, generată de poleiul de pe asfalt. Cum s-a întâmplat totul?

Tudor Plămădeală, în vârstă de 60 de ani, era originar din Republica Moldova, însă de o bună perioadă de timp locuia în Sanremo, provincia Imperia din Italia. Acesta era șofer de TIR, iar înainte de accident transporta flori către zona Hamburgului. La întoarcere, camionul se deplasa fără încărcătură. Alături de Tudor se afla și colegul său, Dario Galetti (64 de ani, cetățean italian).

Tudor Plămădeală a murit în Germania

Așa cum spuneam, Tudor Plămădeală și colegul său, Dario Galetti, și-au pierdut viața în urma unui accident teribil produs pe autostrada A44 din Germania. Tragedia a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 23 spre 24 ianuarie 2026.

Tudor și-a pierdut viața în urma unui accident rutier /Foto: Facebook

Accidentul în care aceștia și-au pierdut viața a avut loc în landul Renania de Nord–Westfalia, pe tronsonul dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad, într-un interval în care poleiul a provocat mai multe coliziuni în lanț. În același sector de autostradă, pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri, au fost raportate 18 evenimente rutiere într-un timp scurt, pe fondul gheții. În urma coliziunilor în lanț a murit și un transportator german, iar alte 11 persoane au fost rănite.

Tudor Plămădeală s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, iar familia este îngenunchiată și se chinuie acum cu repatrierea. Din păcate, costurile sunt prea mari, așa că un apel la ajutor a fost lansat pe rețelele sociale. De asemenea, și mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Tudor este descris de apropiați drept un „om bun” și un „tată iubitor”. De asemenea, aceștia spun despre el că era un „șofer experimentat”, așa că tragedia este greu de înțeles pentru familie.

Momentul impactului de pe DN6 a fost filmat. Ce greșeală a făcut microbuzul negru care a intrat în TIR

Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme”
Știri
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să…
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Știri
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
Gandul.ro
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
Gandul.ro
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters ...
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme”
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Nipah, un virus mortal, pune Asia pe jar! Este panică mare în aeroporturile frecventate de turiștii ...
Nipah, un virus mortal, pune Asia pe jar! Este panică mare în aeroporturile frecventate de turiștii români care merg în Thailanda
Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli ...
Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli record
Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De ...
Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De la ce dată + cine se încadrează
Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg”
Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg”
Vezi toate știrile
×