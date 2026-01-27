Tudor Plămădeală a murit în Germania. Bărbatul a fost implicat într-un accident în lanț

O nouă tragedie rutieră a curmat viața a doi conducători auto. Tudor Plămădeală, șofer de camion, a avut parte de un sfârșit tragic. Acesta și-a pierdut viața într-un accident grav produs pe autostrada A44 din Germania. A fost vorba despre o coliziune în lanț, generată de poleiul de pe asfalt. Cum s-a întâmplat totul?

Tudor Plămădeală, în vârstă de 60 de ani, era originar din Republica Moldova, însă de o bună perioadă de timp locuia în Sanremo, provincia Imperia din Italia. Acesta era șofer de TIR, iar înainte de accident transporta flori către zona Hamburgului. La întoarcere, camionul se deplasa fără încărcătură. Alături de Tudor se afla și colegul său, Dario Galetti (64 de ani, cetățean italian).

Tudor Plămădeală a murit în Germania

Așa cum spuneam, Tudor Plămădeală și colegul său, Dario Galetti, și-au pierdut viața în urma unui accident teribil produs pe autostrada A44 din Germania. Tragedia a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 23 spre 24 ianuarie 2026.

Accidentul în care aceștia și-au pierdut viața a avut loc în landul Renania de Nord–Westfalia, pe tronsonul dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad, într-un interval în care poleiul a provocat mai multe coliziuni în lanț. În același sector de autostradă, pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri, au fost raportate 18 evenimente rutiere într-un timp scurt, pe fondul gheții. În urma coliziunilor în lanț a murit și un transportator german, iar alte 11 persoane au fost rănite.

Tudor Plămădeală s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, iar familia este îngenunchiată și se chinuie acum cu repatrierea. Din păcate, costurile sunt prea mari, așa că un apel la ajutor a fost lansat pe rețelele sociale. De asemenea, și mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Tudor este descris de apropiați drept un „om bun” și un „tată iubitor”. De asemenea, aceștia spun despre el că era un „șofer experimentat”, așa că tragedia este greu de înțeles pentru familie.

