Acasă » Știri » Momentul impactului de pe DN6 a fost filmat. Ce greșeală a făcut microbuzul negru care a intrat în TIR

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 18:16
Momentul accidentului de pe DN6

Un accident grav a avut loc astăzi, 27 ianuarie, pe DN6 – E70, în județul Timiș. În urma impactului violent, șapte persoane și-au pierdut viața. Acum apar noi informații în acest caz. Momentul impactului devastator a fost surprins de o cameră de bord. Imaginile confirmă violența coliziunii.

Accidentul s-a produs marți, în apropierea localității Lugojelul, la intrarea pe centura municipiului Lugoj, pe un sector intens circulat al drumului național. Un microbuz de pasageri și un TIR au intrat în coliziune.

„La data de 27 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din Lugoj, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, din primele verificări rezultând faptul că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”, au transmis autoritățile.

Momentul impactului de pe DN6 a fost filmat

Potrivit informațiilor oferite de autorități, un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 – E70, aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reintra pe banda sa a acroșat o cisternă, apoi a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un TIR.

Impactul coliziunii a fost unul extrem de mare, iar șapte persoane și-au pierdut viața în urma celor întâmplate. Printre victime se numără și șoferul. Alte două persoane rănite grav au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la spital.

Momentul impactului devastator a fost surprins de o cameră de bord. Imaginile apărute ulterior surprind secvențele dramatice dinaintea impactului, dar și greșeala făcută de șofer, care a virat în stânga, în loc să o facă în partea dreaptă și să încerce să frâneze sau să iasă de pe carosabil. La fața locului au intervenit rapid echipaje SMURD, ambulanțe, pompieri și polițiști.

Momentul accidentului de pe DN6

De asemenea, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar traficul în zonă a fost complet blocat ore întregi. În acest caz, poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme”
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Nipah, un virus mortal, pune Asia pe jar! Este panică mare în aeroporturile frecventate de turiștii români care merg în Thailanda
Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli record
Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De la ce dată + cine se încadrează
Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg”
