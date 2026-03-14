Ce a postat Denise Rifai în ziua în care s-a aflat de amantlâcul lui Dan Alexa cu Ex-dansatoarea: „O să cadă toate măștile”

CANCAN.RO a detonat bomba momentului în showbiz și a venit cu dezvăluiri de senzație! La dublu! Am scos la iveală detalii neașteptate atât despre escapada dintre o fostă dansatoare celebră și Dan Alexa, cât și despre un alt subiect care a stârnit rumoare: separarea antrenorului de Denise Rifai. În aceeași zi, prezentatoarea a postat mai multe story-uri pe Instagram, care stârnesc numeroase semne de întrebare.

Relația celor doi, spun sursele noastre, s-a încheiat încă din luna noiembrie a anului trecut, iar la scurt timp, Dan Alexa nu a pierdut timpul a centrat la poarta unei foste dansatoare, care era căsătorită, dar de curând a divorțat(VEZI AICI DETALII). În aceeași zi, deși nu a menționat niciun nume, Denise Rifai a publicat mai multe mesaje cu subînțeles pe rețelele sociale. Poate a făcut referire la Dan Alexa, poate nu, trebuie să ținem cont și de faptul că relația lor s-a încheiat cu ceva timp înainte ca amantlâcul fostei dansatoare cu Dan Alexa să aibă loc.

Coincidență sau replică indirectă, nu știm cu exactitate.

Ce a postat Denise Rifai, după dezvăluirile despre Dan Alexa

Prima postare a fost una în limba engleză. Denise Rifai a scris scurt:

„What goes around, comes around.”

Iar această expresie s-ar putea traduce, în română, prin: „Ce semeni, aia culegi” sau „Totul se întoarce.” Un mesaj scurt, dar care are probabil, în spate, o însemnătate puternică. Și dacă cineva credea că lucrurile se opresc aici, prezentatoarea a continuat cu un mesaj și mai direct. La scurt timp după prima postare, Denise Rifai a publicat un nou story.

Și !!!! o să cadă toate măștile!

Toaaaaate! One by one!

Nu mai pot cu toate prefăcutele astea, care mimează traume și joacă în Albă ca Zăpada și vând… pielea ursului din pădure. P.S. E valabil și pentru voi, băieți!, a scris prezentatoarea pe social media.

La cine făcea referire, nu știm, pentru că vedeta nu a dat niciun nume. Însă acesta nu a fost ultimul mesaj. Totul a culminat cu un nou story, care a alimentat și mai mult misterul.

Și cel mai tare e când cei doi prefăcuți se întâlnesc.

Vă dați seama cam cum se mint ei doi, unii pe alții???

What goes around…, a publicat Denise Rifai la story, pe pagina ei de Instagram.

Toate aceste postări au fost publicate fără nume, fără explicații. Dar cu suficient subînțeles cât să aprindă imaginația celor care urmăresc atent ce se întâmplă în showbiz în aceste momente.

Cert este că în carieră lucrurile merg excelent pentru Denise Rifai. Jurnalista a făcut recent o mutare surpriză în televiziune și s-a alăturat echipei Antena 1, iar CANCAN.RO a avut toate detaliile. (VEZI AICI). La Antena 1, Denise Rifai pregătește un format complet nou, diferit de interviurile care au consacrat-o. Proiectul este coordonat de producătoarea Emilia Vlad și promite un concept fresh, inspirat de producțiile americane, care promite să rupă audiențele.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.