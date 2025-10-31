Celebrul antrenor se mișcă repede după divorț! Dan Alexa + Denise Rifai = LOVE

Avem imaginile momentului! Vă spuneam în materialul anterior că două vedete de la noi au fost surprinse în ipostaze destul de apropiate. Au ieșit la masă la Adamo, iar zâmbetul ei larg spune totul! Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre Dan Alexa și Denise Rifai! Cine s-ar fi așteptat la asta? A trecut ceva timp de când antrenorul a divorțat de fosta soție, Andrada, și pare tare dornic să își deschidă inima, din nou. Și a găsit persoana potrivită, pare-se. Iar acea persoană este nimeni alta decât prezentatoarea care te taie cu privirea și îți pune o întrebare roșie de nici nu mai știi cum te cheamă. Dar iată că în prezența lui, este altă femeie. CANCAN.RO are imagini de senzație cu cei doi, care par să formeze cel mai nou cuplu din showbiz. Dar stați să vedeți cine și-a făcut apariția în zonă, chiar în momentele în care cei doi se bucurau unul de prezența celuilalt. Coincidența, bat-o vina!

Ce este, de fapt, între Dan Alexa și Denise Rifai nu știm cu exactitate. Dar sinceri să fim, imaginile cam vorbesc de la sine. Pe bune, nu e aceea o privire de femeie îndrăgostită? Uitați cum îl soarbe din priviri prezentatoarea pe câștigătorul Asia Express. Adorabil! Cei doi și-au făcut apariția la Adamo, cu mașina ei.

Au mers unul lângă celălalt, destul de apropiați și zâmbitori. Ambii! Chiar dacă pe el nu îl vedem prea des cu gura până la urechi, iar pe ea de cele mai multe ori o știm super serioasă.

Dan Alexa + Denise Rifai = Love?

Dacă știm ceva despre Denise Rifai, este că are o slăbiciune pentru gentlemani. Îi plac bărbații atenți, manierați. Iar la acest capitol, Dan Alexa are o bilă albă. Imediat cum s-a dat jos din mașina ei, el a ajutat-o și i-a ținut geanta și a ajutat-o să îmbrace paltonul. Frumos! Nu i-ar fi înmânat o femeie geanta unui bărbat cu atâta siguranță dacă nu ar fi fost foarte apropiați. Dar a mai existat și un moment interesant în mașina prezentatoarei. S-au hârjonit, iar la un moment dat, ea i-a dat niște palme, în joacă. Vă amintiți cu siguranță episodul devenit viral, cu antrenorul și Anamaria Prodan. 😁 Bine că de data aceasta a fost vorba despre niște tachinări, mai degrabă. Dar cum era vorba aia? Cine se tachinează, se iubește? Foarte probabil.

Are el un tipar, asta e limpede. Femei puternice, sigure pe ele, cu personalitate debordantă. Dar să vorbim și despre ținutele purtate de cei doi. Ea a ales să poarte o fustiță scurtă, tip gogoșar, bleumarin, în aceeași nuanță cu paltonul, maletă și bocanci. El, ziceai că e rocker. Purta jeansi lightwash, jachetă de piele, bocanci negri și celebra frizură, care îi dă un aer de bad boy.

Apropo de rockeri, nu o să vă vină să credeți cum se aliniază astrele, în cele mai nepotrivite momente. Chiar atunci când cei doi erau la masă, a trecut prin zonă Dan Bittman, împreună cu fiul lui. Care erau șansele? Dar să revenim la cei doi (e prea devreme să le zicem porumbei).

La ieșirea de la Adamo, au afișat niște zâmbete de zile mari, ba chiar părea că Denise Rifai îi spune o glumă antrenorului, iar el râdea copios. Au urcat în mașina ei, iar el a coborât la Romexpo, acolo unde a mai zăbovit câteva minute și purta o discuție cu ea, de pe geamul mașinii. Parcă nu voia să plece așa repede și trăgea de timp, să mai petreacă câteva clipe în prezența șatenei. Ce ar mai fi de spus, de potrivit, se potrivesc, nimic de zis. Dar să vedem cum vor evolua lucrurile între ei.

CITEȘTE ȘI: Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul a făcut primele declaraţii

NU RATA: Scandal în restaurant! Dan Alexa a făcut-o zob pe Andrada! ”Bang, bang, i-a luat băiețelul și a plecat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.