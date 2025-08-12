Acasă » Exclusiv » Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul a făcut primele declaraţii

Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul a făcut primele declaraţii

De: Bianca Drăgan 12/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

După scandalul cu Andrada, femeia care i-a dăruit un fiu, Dan Alexa face primele dezvăluiri despre divorțul oficial. Pentru CANCAN.RO, concurentul de la Asia Express explică unde și cum s-a separat de brunetă, dar și ce se întâmplă cu băiețulul lor. Cu cine va rămâne micuțul Arkan după ce sportivul și fosta parteneră au pornit pe drumuri diferite, citiți mai jos!

În vârstă de 45 de ani, Dan Alexa a decis să pună punct mariajului său cu Andrada după doar șase ani de la nuntă. După ce bruneta ar fi călcat strâmb și ar fi fost prinsă cu mâța în sac părăsind casa lui Alex Bodi, femeia nu ar mai fi avut nicio șansă de reabilitare în ochii antrenorului, așa că divorțul a fost inevitabil.

Poate spun o tâmpenie, dar actul în sine nu m-a deranjat, ci lipsa asta de respect, minciunile, perversitatea. Mi-a luat nevasta. (…) Să spun că nu mi-am înșelat soția, trebuie să fiu dobitoc”, a declarat Dan Alexa, la emisiunea 40 de întrebări, cu Denise Rifai.

La rândul său, și Alex Bodi a explicat presupusa idilă cu fosta parteneră de viață a antrenorului.

„Lucrurile au mers într-o direcție foarte prostuță, după filmări și zeci de articole, iar eu i-am spus și domnului că eu nu vreau să mai vorbesc de subiectul ăsta. Nici eu nu a mai fost de acord să vorbească despre mine. După incident am luat legătura cu ea să clarificăm câteva chestii. Am și vorbit cu el la telefon de vreo două ori. M-a sunat în ziua aia, l-am și chemat la mine să vadă. El spunea că a văzut, nu știu ce a văzut, e problema lui și am zis că nu vreau să mă amestec în chestiile de familie”, a transmis Alex Bodi în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.

PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Acum, fostul fotbalist de la Dinamo dezvăluie că separarea oficială s-a produs deja, în mare taină. Deși scandalul cu Andrada și Alex Bodi a fost unul de proporții și a ținut prima pagină a ziarelor, se pare că, ulterior, apele s-au mai calmat, iar cei doi foști soți au decis să divorțeze la notar, nu la tribunal.

”Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Dan Alexa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Andrada și Dan Alexa au divorțat la notar. (Sursa foto: Instagram)

Amândoi suntem conștienți de asta”

După scandalul imens cu Alex Bodi, din fericire, Andrada și Dan Alex au reușit să ajungă la o întelegere, să îngroape securea războiului și să facă front comun. Totul, spre binele și liniștea micuțului lor, Arkan.

”Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a încheiat fostul jucător de la Rapid.

Așadar, chiar și după ce a prins-o pe picior greșit alături de fostul Biancăi Drăgușanu, antrenorul a făcut tot posibilul ca mariajul să se încheie rapid și în liniște, pentru ca fiul lor să nu fie afectat de noua schimbare din viața de familie.

Dan Alexa
Dan Alexa, totul despre divorț/ Sursa foto: Instagram

NU RATA: Dan Alexa confirmă divorțul! Ce spune despre separarea de Andrada: “Este o acțiune…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:
Iți recomandăm
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya a pus biciul pe el!
Exclusiv
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya…
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Exclusiv
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
Mediafax
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este...
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
Gandul.ro
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii şi ce a primit Mihaela Rădulescu
Adevarul
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Mediafax
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
Click.ro
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi 24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
kanald.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație...
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
kfetele.ro
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator.
observatornews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
go4it.ro
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de...
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Fanatik.ro
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru...
Euro, monedă oficială în România? BNR s-a pregătit pentru tipărirea bancnotelor: Este necesar să trecem la euro
Capital.ro
Euro, monedă oficială în România? BNR s-a pregătit pentru tipărirea bancnotelor: Este necesar să trecem...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Fotbalul românesc a pierdut o adevărată legendă. Moartea sa lasă un gol profund
Capital.ro
Fotbalul românesc a pierdut o adevărată legendă. Moartea sa lasă un gol profund
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de teatru
evz.ro
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de...
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
Gandul.ro
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate
as.ro
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip,...
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro...
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui...
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Yellow News
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. ...
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya a pus biciul pe el!
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!
Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… ...
Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… A despăgubit-o!
Întâlnirea secretă dintre Dumitru Dragomir și Ion Iliescu! Un SPP-ist i-a bătut la ușă la ora ...
Întâlnirea secretă dintre Dumitru Dragomir și Ion Iliescu! Un SPP-ist i-a bătut la ușă la ora 23:00 și…
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii ...
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează
Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau ...
Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau nu singur din Thailanda?
Vezi toate știrile
×