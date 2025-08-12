Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul a făcut primele declaraţii

După scandalul cu Andrada, femeia care i-a dăruit un fiu, Dan Alexa face primele dezvăluiri despre divorțul oficial. Pentru CANCAN.RO, concurentul de la Asia Express explică unde și cum s-a separat de brunetă, dar și ce se întâmplă cu băiețulul lor. Cu cine va rămâne micuțul Arkan după ce sportivul și fosta parteneră au pornit pe drumuri diferite, citiți mai jos!

În vârstă de 45 de ani, Dan Alexa a decis să pună punct mariajului său cu Andrada după doar șase ani de la nuntă. După ce bruneta ar fi călcat strâmb și ar fi fost prinsă cu mâța în sac părăsind casa lui Alex Bodi, femeia nu ar mai fi avut nicio șansă de reabilitare în ochii antrenorului, așa că divorțul a fost inevitabil.

”Poate spun o tâmpenie, dar actul în sine nu m-a deranjat, ci lipsa asta de respect, minciunile, perversitatea. Mi-a luat nevasta. (…) Să spun că nu mi-am înșelat soția, trebuie să fiu dobitoc”, a declarat Dan Alexa, la emisiunea 40 de întrebări, cu Denise Rifai.

La rândul său, și Alex Bodi a explicat presupusa idilă cu fosta parteneră de viață a antrenorului.

„Lucrurile au mers într-o direcție foarte prostuță, după filmări și zeci de articole, iar eu i-am spus și domnului că eu nu vreau să mai vorbesc de subiectul ăsta. Nici eu nu a mai fost de acord să vorbească despre mine. După incident am luat legătura cu ea să clarificăm câteva chestii. Am și vorbit cu el la telefon de vreo două ori. M-a sunat în ziua aia, l-am și chemat la mine să vadă. El spunea că a văzut, nu știu ce a văzut, e problema lui și am zis că nu vreau să mă amestec în chestiile de familie”, a transmis Alex Bodi în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.

Acum, fostul fotbalist de la Dinamo dezvăluie că separarea oficială s-a produs deja, în mare taină. Deși scandalul cu Andrada și Alex Bodi a fost unul de proporții și a ținut prima pagină a ziarelor, se pare că, ulterior, apele s-au mai calmat, iar cei doi foști soți au decis să divorțeze la notar, nu la tribunal.

”Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a declarat Dan Alexa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Amândoi suntem conștienți de asta”

După scandalul imens cu Alex Bodi, din fericire, Andrada și Dan Alex au reușit să ajungă la o întelegere, să îngroape securea războiului și să facă front comun. Totul, spre binele și liniștea micuțului lor, Arkan.

”Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a încheiat fostul jucător de la Rapid.

Așadar, chiar și după ce a prins-o pe picior greșit alături de fostul Biancăi Drăgușanu, antrenorul a făcut tot posibilul ca mariajul să se încheie rapid și în liniște, pentru ca fiul lor să nu fie afectat de noua schimbare din viața de familie.

