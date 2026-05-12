Ce i-a făcut un fan lui James Hetfield chiar la ieșirea din hotel. Solistul trupei Metallica a reacționat imediat

Membrii trupei Metallica se bucură de un succes uriaș în întreaga lume, însă celebritatea vine uneori și cu momente neplăcute provocate de fani prea insistenți. Ajunși în România pentru concertul de pe Arena Națională, artiștii au atras imediat atenția fanilor și a curioșilor, iar un incident petrecut chiar la ieșirea din hotelul în care sunt cazați l-a avut în prim-plan pe solistul James Hetfield.

Metallica a fost fondată în 1981 la Los Angeles, este una dintre cele mai importante formații heavy metal din istorie, cu peste 100 de milioane de albume vândute la nivel mondial. Concertul de la București este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului.

Trupa a sosit marți la București pentru ultimele pregătiri înaintea show-ului programat miercuri seară. Membrii Metallica sunt cazați la Corinthia Bucharest, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din centrul Capitalei. James Hetfield a ieșit în oraș alături de logodnica sa, Adriana Gillett, iar cei doi au fost surprinși plimbându-se prin București și vizitând un anticariat.

James Hetfield, deranjat de gestul unui fan

La plecarea din hotel, un alt client al locației a încercat să profite de moment pentru a obține o fotografie cu liderul Metallica. Bărbatul l-a prins de braț pe artist pentru a-l opri câteva secunde, însă gestul l-a deranjat vizibil pe James Hetfield, care și-a retras imediat mâna și și-a continuat drumul fără să oprească pentru poză.

Deși încearcă să aibă o prezență discretă atunci când nu se află pe scenă, solistul Metallica a fost recunoscut rapid de trecători. Mai multe persoane s-au oprit pentru a-l privi și pentru a verifica dacă este într-adevăr celebrul muzician american.

Accesul publicului pe Arena Națională va începe de la ora 16:00, prin intrările de pe Bulevardul Basarabia, strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin. Organizatorii au anunțat măsuri speciale de securitate și recomandă spectatorilor să respecte zona de acces indicată pe bilet pentru a evita aglomerația.

