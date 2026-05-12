James Hetfield de la Metallica, plimbare romantică cu iubita la Universitate. Un fan a încercat să facă o poză cu el, dar a fost refuzat

James Hetfield, solistul trupei Metallica, a fost surprins plimbându-se relaxat prin centrul Capitalei, alături de proaspăta sa logodnică, Adriana Gillett, o brunetă cu aproximativ 20 de ani mai tânără decât el. Cei doi au fost fotografiați în zona Universității din București, relaxându-se înainte de show-ul pe care formația americană îl va susține în România, eveniment așteptat de mii de fani.

Îmbrăcați amândoi în ținute din piele neagră, Hetfield și partenera lui au atras atenția trecătorilor, oprindu-se din când în când pentru a schimba câteva vorbe cu admiratorii. Un fan a încercat să se apropie pentru o fotografie, însă artistul a preferat să dea doar mâna, păstrând discreția și evitând aglomerația. Gestul său a fost unul politicos, dar ferm, semn că preferă momentele de liniște înainte de aparițiile publice. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Bucureştiul dă ora exactă în Rock’n’Roll

Metallica se află în România pentru concertul din cadrul turneului mondial „M72”, care include o serie de spectacole în marile orașe europene. Trupa, fondată în 1981, rămâne una dintre cele mai influente din istoria rockului, iar Hetfield, în vârstă de 62 de ani, continuă să fie figura centrală a formației.

Prezența lui în București a stârnit un val de entuziasm printre fani, care l-au recunoscut imediat pe străzile din centrul orașului. Deși a fost mereu rezervat în viața personală, artistul pare mai relaxat ca niciodată, zâmbind și ținându-și logodnica de mână.

Concertul Metallica de la București este programat pentru 13 mai și promite o producție spectaculoasă, cu un playlist ce include hituri precum „Enter Sandman”, „Nothing Else Matters” și „Master of Puppets”. Apariția lui Hetfield în oraș a fost, fără îndoială, preludiul perfect pentru o seară de neuitat pentru fanii rockului.

