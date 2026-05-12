Bariera din Pipera s-a blocat și a paralizat traficul! Pietonii au ridicat-o cu mâna ca să poată trece

De: Andreea Stăncescu 12/05/2026 | 21:10
Traficul din zona Pipera a fost dat peste cap după ce bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe Șoseaua Petricani s-a defectat, provocând blocaje uriașe pentru șoferii care circulau în zonă. Coloanele de mașini s-au întins rapid pe mai multe artere importante, iar circulația a rămas paralizată. Fiind o zonă intens circulată, cu numeroase clădiri de birouri, mulți pietoni care ieșeau de la muncă au traversat fără să mai aștepte intervenția autorităților.

Potrivit celor aflați în trafic, una dintre bariere a rămas coborâtă permanent, în timp ce alte trei au rămas ridicate, ceea ce a creat confuzie atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. În lipsa unei intervenții rapide, mai multe persoane care traversau pe jos au ridicat manual bariera pentru a putea trece, nevrând să rămână blocate în zonă.

Situația a fost însă mult mai complicată pentru conducătorii auto, care nu au avut altă variantă decât să aștepte sosirea autorităților și remedierea problemei. Martorii spun că traficul a devenit complet sufocat în Pipera, iar nervii șoferilor au fost întinși la maximum din cauza timpului mare de așteptare.

Specialiștii atrag atenția că atingerea sau forțarea unei bariere feroviare este periculoasă și poate fi ilegală. Aceste sisteme sunt mecanisme electrice grele, iar o eventuală deblocare bruscă poate provoca accidente serioase sau răni grave. În plus, intervenția neautorizată asupra barierei poate afecta și mai mult sistemul de siguranță al trecerii la nivel cu calea ferată.

În astfel de situații, recomandarea autorităților este ca participanții la trafic să nu încerce să ridice manual bariera și să aștepte intervenția echipelor specializate sau a poliției. Chiar dacă blocajele creează disconfort și întârzieri mari, respectarea regulilor de siguranță este esențială pentru evitarea unor incidente grave.

