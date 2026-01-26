Acasă » Exclusiv » Cum a reușit turcul-milionar care a ucis un polițist să câștige încrederea sistemului. Evadare ca-n filme

De: Keva Iosif 26/01/2026 | 16:20
Omul de afaceri Atas Abdullah, condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist în 2015, a reușit o evadarea spectaculoasă! Timp de ani de zile și-a construit meticulos imaginea de deținut model, participând la programe educative și sociale și apropiindu-se, într-o mișcare surprinzătoare, chiar de Patriarh – un paravan perfect pentru a câștiga încrederea autorităților. Și când toată lumea credea că „deținutul model” s-a reabilitat, turcul a pus în aplicare planul suprem: o zi de permisie și… dus a fost!

Înainte de a evada, turcul care ucis un polițist în 2015, și-a construit minuțios toate etapele care urmau să-i permită să părăsească Penitenciarul Rahova, folosindu-se de imaginea unui deținut model.

A lucrat constant în penitenciar, a participat la programe educative și sociale, a fost remarcat pentru conduită ireproșabilă.

Partea șocantă este că a ajuns să fie implicat în activități religioase de nivel înalt, ajungând inclusiv în apropierea Patriarhului, o situație greu de imaginat pentru o astfel de condamnare gravă!

Atas Abdullah a avut parte de mai multe ieșiri în comunitate și a ajuns inclusiv în preajma Patriarhului!

Folosindu-se de acest context, turcul a profitat pentru a cere schimbarea regimului de detenție, din închis în semi-deschis.

”Pe lângă toate acestea, precizează că petentul a parcurs toate categoriile de recompense, mai puțin permisia, tot datorat acestui criteriu a perioadei de executat, fiind propus chiar și în această lună, iunie, pentru permisie, nefiind clar dacă i se va acorda, menţionând în acelaşi timp că a avut cu mai multe prilejuri de ieșiri în comunitate atât la programele culturale, după cum s-a putut constata privind fotografiile, cât și la activități religioase. Pe de altă parte, arată că o persoană care ajunge în preajma unei personalități proeminente a statului, cum ar fi preasfinția sa Patriarhul, nu credem că poate prezenta un risc, precizând că este o situație care spune multe despre conduita acestui om, care, într-adevăr, a făcut o faptă și gravă și reprobabilă pentru care și-a luat pedeapsa cuvenită, însă, odată cu punerea lui în detenție, a manifestat în toți acești 8 ani încercarea lui de a se realiza și de a se reintegra în societate”.

Abdullah a plusat și a ”lucrat” la coarda sensibilă a judecătorilor scoțându-și la înaintare și copilul.

”Mai mult decât atât, solicită să se aibă în vedere că are un copil minor, pe care, nu l-a putut vedea și aibă legături firești de la vârsta copilului de 4 ani, care în prezent are 13 ani”.

Atas Abdullah și-a pregătit evadarea pas cu pas

Judecătorii nu s-au lăsat înduplecați în primă fază. Așadar, când strategia privind schimbarea regimului nu a avut sorți de izbândă, Atas Abdullah a adus noi pretexte, construite tot pe aparență și emoție.

A invocat faptul că mama sa, în vârstă de 80 de ani, și frații săi locuiesc în Turcia, pe care nu i-a mai văzut de ani buni. A cerut chiar să fie lăsat să meargă acolo pentru a munci și a achita cele 5.000 de euro pe care îi datora pentru cheltuielile judiciare (el fiind un afacerist milionar în trecut).

Se pare că, în cele din urmă, turcul și-a dus planul la capăt și a obținut mai multe zile de permisie. Nu a evadat imediat după prima ocazie, ci a folosit fiecare zi pentru a-și pregăti terenul în libertate și, cel mai probabil, pentru a-și pune în aplicare fuga din țară.

Abdullah este dat acum în urmărire generală și au fost mobilizate echipe ample pentru căutărea lui.

Deținutul are înălțimea de 1,68 m, statura atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten deschis, șaten închis, iar la momentul părăsirii unității purta blugi de culoare neagră, geac albastră, bluză de training gri și era încălțat cu adidaș de culoare albă.

Accidentul în care a murit poliţistul Gheorghe Ionescu a avut loc în august 2015, în zona intersecţiei străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera.

Poliţistul a încercat să oprească atunci mașina condusă de Abdullah Ataș. Turcul a încetinit, dar când a ajuns în dreptul polițistului, a accelerat şi l-a lovit.

După trei săptămâni de la accident, polițistul (zis ”Dulăul”) a murit în spital.

×