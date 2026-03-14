Un kilogram de roșii românești costă aproape 70 de lei. Care este motivul

De: Iancu Tatiana 14/03/2026 | 22:31
Alba Iulia este orașul în care au ajuns primele recolte de roșii românești, dar prețul acestora a șocat pe toată lumea. Mai e puțin și vine momentul în care vom mânca o roșie adevărată, „cu gust”. Din nefericire, având în vedere prețurile care au apărut în acest moment, e timpul ca pofta să fie pusă în cui. Dar dacă poftim la combinația de roșii suculente cu brânză, s-ar putea să se dărâme peretele. 

Primele roșii apărute au făcut furori în Alba Iulia, iar din cauza prețului nu ai cum nu să te minunezi. Un kilogram de roșii românești a ajuns să coste 69,90 de lei, de aproximativ 15 ori mai mult decât costa în urmă cu 10 ani, atunci când se vindea cu un preț cuprins între 2 și 5 lei.

De ce atât de scump

Costul celor mai așteptate legume din perioada caldă a uluit atât cetățenii din orașul medieval, cât și pe cei care au auzit vestea. Motivul pare să fie dat de încălzirea solariilor, potrivit Libertatea. Din cauza faptului că pe timp de iarnă alimentarea cu căldură a acestora este mult mai scumpă față de ceilalți ani, producătorii au umflat prețurile pentru a-și scoate investiția. Anunțurile nu se opresc, iar fermierii spun că românii trebuie să scoată din buzunar sume de bani la fel de mari și în iunie. Chiar dacă eram obișnuiți ca în perioada următoare să mâncăm un produs alimentar crescut la noi în țară, se pare că prețurile de la tarabe ne îndeamnă să accesăm supermarketurile și pentru legume.

Mai mult decât atât, pe piața agricolă din România vor apărea produse din America de Sud. În urma acordului comercial făcut de Uniunea Europenă și statele din blocul Mercosur, mai mulți fermieri sunt îngrijorați de faliment. În timp ce prețul unui kilogram de roșii românești a ajuns și la 69,90 de lei, marile magazine de retail vor achiziționa un kilogram de legume la sume de aproximativ 1,5 lei. La acest preț vor adăuga doar adaosul comercial.

Este normal să ne afecteze. Înțelegerea cu Mercosur ne afectează prima dată la tomate, apoi la toate celelalte. Costul de producție în România este undeva între 40 și 60 de eurocenți, iar Mercosur aduce cu 30, maximum 40 de cenți. Concurența va fi neloială, a declarat Claudiu Breazu, unul dintre cei mai mari producători de tomate din bazinul legumicol Goldeanu Sărat, relatează Libertatea.

