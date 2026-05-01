Acasă » Știri » Cât costă azi, 1 mai 2026, motorina și benzina? Prețurile din drumul către Marea Neagră

Cât costă azi, 1 mai 2026, motorina și benzina? Prețurile din drumul către Marea Neagră

De: Anca Chihaie 01/05/2026 | 11:47

La începutul lunii mai 2026, prețurile la carburanți rămân într-o zonă relativ ridicată atât în București, cât și pe traseul către litoralul Mării Negre, însă diferențele dintre cele două zone sunt ușor vizibile. În același timp, ceea ce se observă pe drum este o activitate mult mai redusă față de alți ani, cu stații de alimentare mai degrabă goale și un trafic mai relaxat, inclusiv pe segmentele care în mod normal deveneau aglomerate încă de la primele ore ale dimineții în perioadele de început de sezon.

Un aspect care atrage atenția în mod deosebit în acest început de sezon este nivelul redus de trafic și activitatea scăzută din benzinării. În mod obișnuit, începutul lunii mai aducea deja un flux constant de mașini spre litoral, iar stațiile de alimentare de pe drum erau aglomerate, cu opriri frecvente și cozi în special în zonele de ieșire din București și de pe autostrada către Constanța. În acest an însă, imaginea este diferită.

Cât costă azi, 1 mai 2026, motorina și benzina

În Capitală, nivelul prețurilor pentru carburanți standard și premium se menține la un nivel destul de ridicat. Benzina standard Euroluk COR 95 este listată la 8,99 lei pe litru, iar varianta premium ECTO 100 ajunge la 9,69 lei pe litru. În cazul motorinei, Euro L Diesel se situează la 9,79 lei pe litru, în timp ce ECTO Super Diesel urcă până la 10,61 lei pe litru. GPL-ul auto rămâne cea mai accesibilă variantă, la aproximativ 4,30 lei pe litru.

Pe traseul către Marea Neagră, prețurile nu se abat foarte mult de la cele din București, însă există mici diferențe care, în mod obișnuit, sunt resimțite de șoferi pe parcursul drumului. În unele stații de pe autostrăzi sau din zonele de tranzit, benzina la Lukoil Euroluk COR 95 se menține în jur de 8,99 lei pe litru. Benzina premium ECTO 100 rămâne la aproximativ 9,69 lei pe litru, în timp ce motorina Euro L Diesel este în jur de 9,79 lei pe litru. Pentru ECTO Super Diesel, prețurile urcă ușor, ajungând în unele puncte la aproximativ 10,67 lei pe litru. GPL-ul auto este ușor mai scump pe traseu în anumite stații, fiind raportat în jur de 4,32 lei pe litru.

La Mangalia, la stația Rompetrol, la început de mai 2026, prețurile la pompă sunt puțin mai ieftine și afișate astfel: benzina Efix 95 la 9,02 lei/litru, Efix 98 la 8,39 lei/litru, motorina Efix la 9,71 lei/litru și Efix S la 10,56 lei/litru.

