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Cine este Bogdan Zeic, tânărul de 22 de ani care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. N-a avut nicio șansă de supraviețuire!

De: Denisa Crăciun 15/06/2026 | 23:20
Cine este Bogdan Zeic, tânărul de 22 de ani care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. N-a avut nicio șansă de supraviețuire!
Bogdan Zeic/ sursa foto: Facebook
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Duminică, 14 iunie, a avut loc o tragedie cumplită. Un tânăr în vârstă de 22 de ani a căzut de pe stânci în Cheile Turzii. Acum, băiatul a fost identificat și este vorba despre un fost handbalist din Turda. La aflarea veștii triste, clubul a transmis un mesaj plin de durere.

Un tragic eveniment a avut loc în Cheile Turzii duminică, 14 iunie. Un tânăr de doar 22 de ani a căzut de pe stânci. Echipa de salvare ajunsă la fața locului nu a mai putut face nimic pentru el. Bogdan Zeic a fost jucător de handbal din Turda, iar clubul a transmis un mesaj emoționant.

Cine este tânărul care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii

La câteva zile după tragedie, trupul neînsuflețit a fost identificat. Este vorba despre Bogdan Zeic, un tânăr de 22 de ani din Turda. El a făcut parte din clubul AHC Potaissa Turda și a lăsat un gol imens în comunitatea clujeană. În semn de omagiu și regret pentru pierderea prematură a tânărului, foștii colegi și conducerea clubului au transmis un mesaj profund pe rețelele de socializare.

Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii în neființă a lui Bogdan Zeic, fost jucător al clubului nostru. În aceste clipe de grea încercare, întreaga familie Potaissa este alături de familia Zeic și de toți cei care l-au cunoscut și prețuit pe Bogdan. Le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a putea trece peste această pierdere dureroasă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!, a transmis clubul de handbal pe paginile oficiale.

Tragedia s-ar fi produs în jurul prânzului, atunci când Bogdan se afla în Cheile Turzii. Până în acest moment nu se cunosc informații legate de cum s-a petrecut incidentul. Operațiunea de salvare a fost una complexă pentru salvamontiștii și echipajele medicale care au ajuns la locație. Deși au făcut tot posibilul să îl salveze pe tânăr, leziunile erau extrem de grave și tot ce au mai putut face a fost să constate decesul pe loc.

De asemenea, o anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Oamenii legii vor să afle dacă a fost vorba de o greșeală de asigurare sau cedarea unei zone de sprijin de pe traseu. Familia și prietenii se pregătesc acum de înmormântare.

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