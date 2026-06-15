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Această tânără de 25 de ani credea că are o simplă infecție respiratorie. A murit după 10 zile: de ce boală suferea, de fapt

De: Denisa Crăciun 15/06/2026 | 21:44
Această tânără de 25 de ani credea că are o simplă infecție respiratorie. A murit după 10 zile: de ce boală suferea, de fapt
Molly/ sursa foto: social media
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O tragedie a avut loc în York, acolo unde o tânără de doar 25 de ani s-a stins din viață. Aceasta credea că avea infecție la plămâni, însă realitatea a fost alta. Femeia a murit la 10 zile de la diagnosticare.

Un caz cumplit s-a petrecut în York. Molly, o femeie de doar 25 de ani, a murit după 10 zile de la diagnosticare. Ea s-a dus la spital crezând că suferă de o infecție la plămâni, dar în urma investigațiilor medicii au descoperit că avea o boală cruntă. Logodnica acesteia face dezvăluiri uluitoare despre caz.

Ce avea, de fapt, Molly

Molly și Lily formau un cuplu din anul 2022. Ambele fiind artiste s-au întâlnit la un concert și au rămas nedespărțite. Originare din Leeds, se mutaseră în York în luna aprilie a acestui an. Molly s-a prăbușit în mod fulgerător, a început să se simtă rău, să aibă tuse frecvente serioase, așadar a ajuns la spital. Aceasta credea că are o simplă infecție la plămâni, însă realitatea a fost alta. Ajunsă pe patul de spital, medicii i-au făcut radiografie toracică care a scos la iveală o masă de 10 centimetri în piept. Ulterior, au aflat că este vorba despre tumoră provocată de limfom, un cancer al sângelui.

Ea trebuia să înceapă chimioterapia în data de 1 iunie, însă pe 31 mai s-a stins din viață, la 10 zile de la diagnosticare. Lily, iubita ei, a declarat că este devastată.

Avea atât de multă grijă de oferit. A luminat viaţa fiecărei persoane pe care a întâlnit-o. A fost prima problemă de sănătate pe care a avut-o vreodată. Până în acel moment, nu avusese nevoie nici măcar de o reţetă pentru ceva. Sunt devastată, circumstanţele mă distrug de fiecare dată când mă gândesc la ele, a spus Lily

Ce se întâmplă acum cu Lily

Molly era singura care aducea venituri în casă. După moartea ei, Lily a fost nevoită să lanseze o pagină de fonduri GoFundMe, pentru a-și reface viața. Până în prezent a reușit să adune 2.870 de lire sterline din obiectivul ei de 3.300 de lire sterline.

Sunt copleşită de sprijinul pe care l-am primit deja pe reţelele sociale şi pe pagina GoFundMe. Cred că asta arată câţi oameni au avut viaţa luminată de Molly. Toată lumea o iubea, a declarat Lily.

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