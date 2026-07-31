Cele 3 zodii care dau lovitura în weekendul 1-2 august 2026. Se vor îmbogăți peste noapte!

Trei zodii intră în primul weekend din august cu un noroc cum rar au mai avut în ultima perioadă. Astrele le-au pus pe lista favoriților, iar următoarele zile pot veni cu bani, vești care le schimbă planurile și întâlniri ce le pot marca viitorul.

Pentru acești nativi, începutul lunii august nu va fi unul oarecare, ci poate însemna startul unei perioade în care lucrurile se așază exact așa cum și-au dorit.

Dacă până acum au avut impresia că nimic nu le merge, roata pare să se întoarcă spectaculos. O ofertă apărută din senin, o persoană care le întinde o mână de ajutor sau o șansă pe care nu trebuie să o rateze le pot schimba complet direcția.

Leu, una dintre zodiile norocoase

Astrologii spun că aceste trei zodii trebuie să fie cu ochii în patru, pentru că norocul le bate la ușă exact când se așteaptă mai puțin.

Leii sunt vedetele absolute ale acestui weekend. Tot ce ating pare să se transforme într-o oportunitate, iar farmecul lor îi ajută să obțină ceea ce își doresc. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire care le răstoarnă planurile, iar cei aflați într-o relație vor trăi momente speciale alături de persoana iubită.

Nici banii nu îi ocolesc. O colaborare profitabilă, o ofertă de muncă sau un câștig neașteptat le poate aduce motive serioase de bucurie.

Gemeni

Pentru Gemeni, weekendul începe în forță. O simplă ieșire sau o conversație aparent banală se poate transforma într-o oportunitate uriașă. Astrele îi împing să spună „da” provocărilor și să profite de fiecare ocazie care le apare în cale.

În plus, intuiția lor va funcționa impecabil, iar deciziile luate acum le pot aduce beneficii importante în perioada următoare.

Săgetător

Săgetătorii sunt și ei printre răsfățații zodiacului. Pot primi o veste pe care o așteptau de mult, pot pleca într-o călătorie spontană sau pot întâlni o persoană care le schimbă complet perspectiva asupra viitorului.

La capitolul bani se anunță, de asemenea, surprize plăcute. Pot apărea venituri suplimentare sau ocazii excelente de a face o investiție inspirată. După o perioadă încărcată, acești nativi încep, în sfârșit, să vadă luminița de la capătul tunelului și să privească viitorul cu mai multă încredere.

VEZI ȘI: Ce zodie sunt după data nașterii. Calendarul complet al celor 12 zodii

Patru zodii cu risc mare de infidelitate. Semnele care le pot da de gol