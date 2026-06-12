Dr. Liviu Mocanu a murit fulgerător. Fostul șef al CJAS Constanța a făcut infarct

Doliu în lumea medicală după ce medicul legist Liviu Mocanu și-a pierdut viața în timpul programului de lucru. În vârstă de 61 de ani, acesta activa în cadrul Spitalului Municipal Mangalia și era apreciat atât pentru experiența profesională, cât și pentru relațiile apropiate pe care le avea cu colegii și pacienții.

Medicului i s-a făcut rău în timpul activității și s-a prăbușit în fața colegilor. Personalul medical a intervenit imediat și a încercat să îl resusciteze, însă eforturile depuse nu au avut rezultat, iar decesul a fost confirmat la scurt timp. Cauza tragediei a fost un infarct.

Mesaje de regret după moartea medicului legist

Reprezentanții Spitalului Municipal Mangalia au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind contribuția importantă pe care Liviu Mocanu a avut-o de-a lungul carierei sale. Colegii l-au descris drept un profesionist dedicat, respectat pentru competența sa și pentru modul în care și-a exercitat profesia de-a lungul anilor.

„Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească. Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături. Prin competența, devotamentul și empatia sa, dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism și dăruire. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristețea pe care o simțim și golul pe care îl lasă în urma sa. Ne vor rămâne însă vii amintirea zâmbetului său cald, a bunătății sale și a profesionalismului ireproșabil. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au iubit și apreciat. Împărtășim aceeași durere, dar și recunoștința pentru că am avut onoarea de a-l avea printre noi. Dr. Mocanu Liviu va rămâne veșnic în memoria și în inimile noastre, prin tot ceea ce a fost și prin binele pe care l-a dăruit. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare celor care îl plâng.”, au transmis reprezentanții Spitalului Municipal.

Vestea morții sale a stârnit numeroase reacții de tristețe. Foști colegi, prieteni și persoane care l-au cunoscut au vorbit despre inteligența sa, despre simțul umorului și despre sprijinul pe care îl oferea celor din jur. O fostă colegă de liceu a amintit că îl cunoștea de peste patru decenii și că era așteptat să participe, ca în fiecare an, la întâlnirea promoției.

„Pentru mine, Liviu era fostul coleg de clasă și de bancă. Ne cunoșteam de doar 45 de ani. Anual ne revedeam în luna iunie cu toții și el confirmase, ca de fiecare dată, că va veni la întâlnirea cu colegii și colegele de liceu. Pentru noi toți e o pierdere imensă, era un bun prieten, un OM extraordinar, cu o minte sclipitoare și un umor desăvârșit. Ne va lipsi etern și ne vor lipsi glumele lui și buna dispoziție. Dumnezeu să te odihnească, Liviu! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a transmis femeia pe Facebook.

Liviu Mocanu a ocupat funcții importante în sistemul sanitar. Între anii 2005 și 2009 a condus Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, iar ulterior a fost director al Spitalului Municipal Mangalia. De-a lungul carierei sale, a rămas implicat în activitatea medicală și administrativă din județ.

Medicul va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, la Constanța. Dispariția sa vine la doar câteva zile după un alt deces care a șocat lumea medicală, cel al unui medic rezident de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București.

CITEȘTE ȘI: Ce a publicat Memis Selciuc cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. „Îi las în grija ta”

Doliu în învățământ! Ramona Dobrică, profesoară de limba română, a murit