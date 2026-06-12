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Ce a publicat Memis Selciuc cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. „Îi las în grija ta”

De: Elisa Tîrgovățu 12/06/2026 | 13:04
Ce a publicat Memis Selciuc cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. „Îi las în grija ta”
Ce a publicat Memis Selciuc cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. „Îi las în grija ta” / Sursa foto: Social media
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Moartea neașteptată a lui Memis Selciuc a lăsat un gol imens în lumea muzicii. Totodată, detalii apărute după tragedie au atras atenția celor care l-au cunoscut. Saxofonistul, apreciat pentru talentul său și pentru numeroasele colaborări cu artiști de renume, s-a stins din viață în mod fulgerător, la doar 47 de ani.

La scurt timp după decesul său, a ieșit la iveală una dintre ultimele postări publicate de artist pe rețelele sociale. Mesajul transmis de Memis Selciuc capătă acum o altă semnificație, mai ales în contextul tragediei care a urmat.

Printre numeroasele mesaje și fotografii care au reapărut după dispariția artistului se numără și una dintre ultimele sale postări de pe rețelele de socializare. Mesajul transmis de saxofonist reflecta atașamentul său față de muzică și față de oamenii care i-au fost alături de-a lungul carierei. Privite astăzi, acele rânduri sunt încărcate de emoție și reprezintă una dintre ultimele amintiri publice lăsate de artist.

Ce mesaj a publicat Memis Selciuc înainte să moară

Cu aproximativ două săptămâni înainte de tragedie, Memis Selciuc a publicat pe rețelele de socializare un mesaj care, privit acum, capătă o încărcătură emoțională puternică. Artistul a distribuit un videoclip în care apar două păsări viu colorate, însoțit de un mesaj audio în limba turcă, ale cărui cuvinte par să fi avut o semnificație specială pentru el.

Mesajul transmis în înregistrare reprezenta o rugăciune și o mărturisire adresată divinității. Vocea din clip vorbea despre încredințarea copiilor în grija lui Dumnezeu, cu speranța că aceștia vor fi ocrotiți atunci când părintele nu va mai putea fi alături de ei.

„Îți încredințez copiii mei pe care ți i-am dat în grijă și, oriunde nu îi pot vedea cu ochii mei, îi las în grija Ta. Protejează-i de toți cei răi, de răutate și de boli. Dă-le parte din frumusețile acestei lumi. Fă-i oameni buni și virtuoși. Binecuvântează-ne copiii. Amin”, se arată în mesajul distribuit de Memis Selciuc.

Sursa foto: Captură video

Viorica și Ioniță de la Clejani i-au adus un omagiu artistului

Memis Selciuc era apreciat nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru relațiile apropiate pe care le avea cu numeroși artiști din industrie. Dispariția sa a provocat multă durere în rândul celor care l-au cunoscut.

În orele care au urmat tragediei, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de condoleanțe și omagii. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără și Viorica de la Clejani. De altfel, artista a vorbit cu multă căldură despre fostul său coleg. Ea a mărturisit că este profund afectată de pierderea unui muzician pe care l-a respectat și apreciat de-a lungul anilor.

„Veste tristă… Nu-mi vine să cred că ai plecat, Selciuc Mare talent, mare saxofonist, mare artist! La începuturi, acum 30 de ani, am avut bucuria și onoarea să înregistrăm împreună o piesă care a rămas vie în sufletele noastre și ale celor care au ascultat-o. Astăzi, când aflu că nu mai ești printre noi, mă încearcă o tristețe profundă.

Ai plecat prea devreme, dar vei rămâne mereu prezent prin muzica ta, prin ceea ce ai lăsat în urmă și prin amintirile celor care te-au cunoscut și apreciat. Drum lin către cer, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți dăruiască lumină veșnică“, au scris Viorica și Ioniță de la Clejani, pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului

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