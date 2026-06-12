Doliu în învățământ! Ramona Dobrică, profesoară de limba română, a murit

Comunitatea educațională din România este în doliu după pierderea profesoarei de limba și literatura română Ramona Dobrică. Cadrul didactic va rămâne în amintirea colegilor și elevilor drept un dascăl pasionat, răbdător și extrem de iubit.

Vestea trecerii premature în neființă a Ramonei Dobrică a lăsat un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o. Se pare că îndrăgita profesoară de limba și literatura română din Valea Jiului a luptat cu un curaj exemplar până la capăt, când trupul i-a cedat în fața unei boli terminale.

Ramona Dobrică suferea de o boală gravă

Reprezentanții Școlii Gimnaziale „I. D. Sîrbu” din Petrila, unde femeia își desfășura activitatea, au anunțat trecerea în neființă a profesoarei de limba și literatura română. Dispariția sa lasă în urmă o profundă durere în rândul generațiilor de elevi pe care i-a ghidat de-a lungul anilor.

,,Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii în neființă a colegei noastre, care a părăsit această lume mult prea devreme. Prin bunătatea și dedicarea sa, a lăsat o amprentă de neșters în sufletele elevilor, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o. Plecarea sa reprezintă o pierdere dureroasă pentru întreaga comunitate școlară. În aceste momente de grea încercare, colectivul școlii transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, rudelor și tuturor celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră cu gândul și cu sufletul. Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi așeze sufletul în lumină!” Cu doar câteva zile în urmă, cadrul didactic posta poze cu școala și elevii, alături de mesajul ,,Exemplu! de – sunt aici pentru voi!”. Condoleanțe familiei!”, au scris reprezentanții Școalii Gimnaziale ,,I. D. Sîrbu” Petril.

La scurt timp de la anunț, elevii, colegii de catedră și cei care au cunoscut-o și-au exprimat regretul față de moartea prematură și fulgerătoare a profesoarei.