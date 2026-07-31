Doliu la ISU Olt! A murit plutonierul Ion Florin

Este doliu la ISU Olt! Plutonierul adjutant șef (r) Ion Florin s-a stins din viață la vârsta de numai 49 de ani. Se pare că acesta a fost răpus de o boală grea. Moartea lui a adus multă durere, atât pentru familie, cât și pentru colegi. Plutonierul o să fie înmormântat cu onoruri militare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a anunțat decesul plutonierului adjutant șef (r) Ion Florin. Acesta a făcut parte timp de aproape 17 ani din colectivul inspectoratului. Bărbatul s-a stins din viață la numai 49 de ani, după ce a fost răpus fulgerător de o boală.

A murit plutonierul Ion Florin

Ion Florin și-a dedicat aproape 17 ani din viață Serviciului Logistic, remarcându-se prin seriozitate și o ținută morală ireproșabilă. Colegii au numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, iar instituția în care a activat ani de zile a transmis un mesaj emoționant în memoria acestuia.

„Cu inimile împietrite de durere și cu gândul la familia îndurerată, anunțăm trecerea la cele veșnice a celui care ne-a fost coleg aproape 17 ani, plutonier adjutant șef (r) Ion Florin. Un om de o aleasă ținută morală, discret, modest și mereu gata să întindă o mână de ajutor, Florin și-a dedicat întreaga carieră militară Serviciului Logistic, slujindu-și profesia cu responsabilitate și demnitate. A fost răpus fulgerător de o boală necruțătoare, la numai 49 de ani, lăsând în urmă un gol greu de cuprins în cuvinte. În aceste clipe de profundă tristețe, gândurile și întreaga noastră compasiune se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei care l-au cunoscut și prețuit”, a transmis ISU Olt.

Trupul neînsuflețit al lui Ion Florin a fost depus la capela Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Cireașov, Slatina, situată pe strada Textilistului. Aici apropiații îi pot aduce un ultim omagiu.

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 31 iulie, de la ora 11:00, iar fostul militar va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare.

„Îi vom păstra vie amintirea și îl vom purta mereu în suflet. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au mai transmis colegii săi de la ISU Olt.

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