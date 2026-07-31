Motivul pentru care Mircea Solcanu refuză să se opereze pe creier, deși intervenția i-ar putea salva viața: ”Rămân și orb”

Mircea Solcanu se află din nou în fața celei mai grele încercări din viața lui. După ce a învins o tumoră pe creier și a trecut printr-o intervenție extrem de complicată, fostul prezentator TV a primit o nouă veste care i-a dat lumea peste cap.

Tumora a reapărut, iar medicii i-au explicat că o nouă operație ar putea fi soluția. Cu toate acestea, el a spus în acest moment, nu vrea să mai treacă printr-un asemenea coșmar. Mircea Solcanu nu a ascuns faptul că este epuizat după ani întregi de spitale, controale și investigații.

De ce refuză să se mai opereze Mircea Solcanu

El a spus că știe prea bine ce înseamnă o astfel de intervenție și tocmai de aceea nu se grăbește să intre din nou în sala de operație. Mai ales că riscurile sunt uriașe și i-au fost explicate fără menajamente de medici.

„Nu mi-e frică. Am obosit să mă tot duc la doctor. Nu mai am chef să mă duc la niciun doctor. Poate va trece perioada asta. Teamă nu îmi este. Știu la ce să mă aștept. Am mai fost acolo, n-am așa mari temeri. Nu știi ce se petrece cu tine. Te adorm.

Riscul e de 50 – 50 să mă piardă. Și semnezi înainte. Poți rămâne fără mimică. Iar acum, pentru că a înaintat tumora, începe să-mi apese pe nervul optic și rămân și orb. Deja mă pregătesc”, a mărturisit Mircea Solcanu în podcastul lui Bursucu.

Drama lui a început cu ani în urmă, când o problemă aparent banală la ureche s-a transformat într-un diagnostic care i-a schimbat radical destinul. În urma investigațiilor, medicii au descoperit că avea o tumoră pe creier, iar operația efectuată în Austria i-a salvat viața. Deși formațiunea nu este canceroasă, vestea că aceasta a recidivat l-a obligat să reia lupta.

„Auzeam după intervenție. Chit că nu mai aveam timpan. Mi s-a înfundat urechea și m-am dus la ORL. Mi-a spus că nu e dintr-o cauză de ORL, mi s-a înfundat dintr-o cauză de neurologie. De fapt, tumora mi-a străpuns timpanul. Eu nu mai am timpan la urechea dreaptă. M-a anunțat că e o tumoră benignă. Nu e cancer. Totuși, e important și lucrum ăsta. S-a refăcut tot benignă. Nu conține celule canceroase. Nu este ceva de natură oncologică. Nici nu mai apucam atâția ani dacă era așa..Un singur doctor mi-a zis că e foarte rară tumora mea. Mi-a zis că în comunitățile închise apare. Nu știu care sunt alea”, a povestit fostul prezentator.

S-a pocăit!

Între timp, viața lui s-a schimbat complet. Departe de televiziune și de agitația care l-a făcut celebru, Mircea Solcanu a spus că și-a găsit liniștea în credință și privește cu alți ochi tot ceea ce i se întâmplă.

„Da, a murit pentru lume. M-am pocăit și m-am botezat”, a spus el.

Chiar dacă boala continuă să-i pună piedici, fostul prezentator nu a renunțat complet la activitățile care îi aduc bucurie. Lucrează câteva ore la radio și se implică în viața bisericii, însă cea mai grea decizie rămâne încă în fața lui: dacă va accepta sau nu o nouă operație pe creier.

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