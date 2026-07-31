Acasă » Exclusiv » După o relație de 6 ani cu Bianca Drăgușanu, afaceristul a „călcat pe bec”! Cine este microinfluencerița care l-a făcut pe Gabi Bădălău să scoată bani din buzunar

După o relație de 6 ani cu Bianca Drăgușanu, afaceristul a „călcat pe bec”! Cine este microinfluencerița care l-a făcut pe Gabi Bădălău să scoată bani din buzunar

De: Delina Filip 31/07/2026 | 19:46
După o relație de 6 ani cu Bianca Drăgușanu, afaceristul a călcat pe bec! Cine este microinfluencerița care l-a făcut pe Gabi Bădălău să scoată bani din buzunar
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doamnelor și domnilor, stimați devoratori de monden, CANCAN.RO vă prezintă o poveste la care nu v-ați fi așteptat vreodată, dar iată că showbizul are felul lui de a ne surprinde! De o vreme, liniștea se așezase între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Vedeta intrase în familia afaceristului, toată lumea îi admira și aprecia ca fiind un cuplu stabil și unit. Și nu de ieri, de azi, ci de șase ani cei doi păreau că trăiesc povestea de iubire la care alții doar visează. Dar, iată că, lucrurile erau frumos ambalate în exterior, iar în interior, luaseră o altă întorsătură. Mai exact, fiul lui Nicolae Bădălău a călcat pe bec… rău de tot, nu glumă! O domnișoară pare să-i fi sucit mințile, iar ceea ce a urmat ne-a uimit până și pe noi, care vorba aceea, am văzut și auzit muulte. Iată despre ce este vorba. 

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au ținut ani la rând primele pagini ale ziarelor prin prisma poveștii de iubire tumultoase pe care au trăit-o. Cei doi au fost protagoniștii uneia dintre cele mai captivante telenovele din showbiz, mai ales că în peisaj și-au făcut apariția, ba fosta soție a lui Gabi Bădălău, ba mama lui care nu o plăcea inițial pe diva supermă. În timp însă, apele păreau că se liniștiseră, iar Bianca Drăgușanu reușise să câștige nu doar inima afaceristului, ci și pe cea a familiei sale.

Gabi Bădălău a călcat pe bec după o relație de 6 ani cu Bianca Drăgușanu

Și, ca să fie lucrurile făcute ca la carte, șatena devenise din ce în ce mai discretă în privința relației sale, în ciuda faptului că interesul presei a fost dintotdeauna asupra ei. Dar, știți cum se spune că „apele liniștite sunt adânci”, iar vorba aceasta este cum nu se poate mai potrivită relației lor.

Gabi Bădălău a făcut-o de oaie! Povestea care o va enerva pe diva supremă

Am primit pe adresa de pont@cancan.ro ( pe care vă invităm să ne trimiteți în continuare informații din showbiz) dezvăluiri despre cea mai nouă ispravă făcută de Gabi Bădălău. Fiul fostului senator PSD se pare că i-a călcat strâmb Biancăi Drăgușanu. De prea mult bine, afaceristul nu a mai rezistat și a revenit la „abilitățile” care l-au consacrat. Povestea a început în urmă cu puțin timp la sala de fitness unde unde de obicei se antrenează Bianca și Gabi. Era o zi oarecare, când o domnișoară a sosit la sala de sport și a mers nonșalant la recepție spunând că vine din partea lui Gabi Bădălău. Desigur că angajații de acolo au ridicat sprânceana, au pus mâna pe telefon și l-au contactat pe afacerist pentru a-i povesti situația. Dar șocul abia acum vine, căci Găbiță a recunoscut că o cunoaște pe tânără, ba chiar el este cel care i-a plătit ședința la sală în valoare de 50 de euro. Un chilipir, în teorie pentru el… sau poate o avea probleme cu finanțele Gabi, ținând cont că pe Bianca o răsfăța cu gesturi extravagante, cadouri scumpe și vacanțe de lux?! Pe domnișoară o ține mai pe low-budget. O avea afaceristul arici la buzunar sau probleme cu cașcavalul?!

Practic, Gabi nu doar că nu a negat, dar s-a arătat a fi și sponsorul ei, în ciuda faptului că, repetăm: La acea sală de fitness se antrenează și Bianca Drăgușanu. Pe principiul „în patul meu și pe muzica mea”, cam așa a stat situația pentru celebra șatenă. Dar să aruncăm un ochi pe profilul domnișoarei care a încercat să-i spargă casa vedetei.

Cine este tânăra care s-a băgat în „casa” lor

Tânăra, pe numele ei, Sandra, este o micro-influenceriță ( sau nano-influenceriță, mai bine zis, căci are doar 8.000 de urmăritori pe Instagram) și originară din Ucraina. Are clar o pasiune pentru sală ( nu degeaba îi plătește Gabi abonamentul). Domnișoarei îi place să se posteze provocator, iar intervențiile estetice au avut și ele un aport asupra imaginii complete. Interesant este că ea și-a trecut în bio, pe rețelele de socializare că ar fi medic estetician, însă, după o căutare mai amănunțită, am realizat că nu figurează niciunde ca fiind medic. Că o fi rezident sau nu, nu se știe cu exactitate, însă ea pretinde că aceasta ar fi meseria ei.

Sandra, microinfluencerița care l-a făcut pe Gabi Bădălău să scoată bani din buzunar. sursa – social media

Chiar și cu toate aceste atuuri la pachet, nu putem să nu ne întrebăm: Să merite oare ca Gabi să dea cu piciorul la ceea ce a construit timp de șase ani alături de Bianca Drăgușanu?! Mai ales acum când lucrurile mergeau atât de bine între ei?! Oare Bianca știe de toată această poveste sau va afla de la noi?! Și, cea mai pertinentă întrebare: Oare îl va ierta pe Gabi Bădălău pentru escapada sa sau va pune piciorul în prag în ciuda sentimentelor și a sacrificiilor ce i-au legat timp de șase ani?! Sunt atâtea întrebări fără răspuns, dar fiți fără grijă căci le vom elucida tot aici. Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO!

CITEȘTE ȘI: Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment

ACCESEAZĂ ȘI: Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au „împărțit” 400.000 € la plecarea de la restaurant. Diva supremă a dat indicațiile, el s-a conformat imediat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O așteaptă zile grele”
Exclusiv
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O așteaptă zile grele”
Lele, prima reacție după scandalul dintre Andra Volos și fosta lui soție. Se ajunge în instanță: „Este cel mai bine așa!”
Exclusiv
Lele, prima reacție după scandalul dintre Andra Volos și fosta lui soție. Se ajunge în instanță: „Este cel…
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI lângă Putin, Stalin și Ceaușescu
Mediafax
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI...
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat...
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
Mediafax
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în Nibiru cu animalul de companie
Click.ro
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Digi24
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80...
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Tags:
ULTIMA ORĂ
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O ...
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O așteaptă zile grele”
Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”
Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”
Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste ...
Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste uluitoare!
Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat
Bulgaria versus Turcia. Unde merită să mergi dacă ai un buget limitat
Mihai Onilă, primele declarații după ce a ajuns la spital din cauza pancreatitei: „Am trecut dintr-o ...
Mihai Onilă, primele declarații după ce a ajuns la spital din cauza pancreatitei: „Am trecut dintr-o lume în alta”
Motivul pentru care Mircea Solcanu refuză să se opereze pe creier, deși intervenția i-ar putea salva ...
Motivul pentru care Mircea Solcanu refuză să se opereze pe creier, deși intervenția i-ar putea salva viața: ”Rămân și orb”
Vezi toate știrile