După o relație de 6 ani cu Bianca Drăgușanu, afaceristul a „călcat pe bec”! Cine este microinfluencerița care l-a făcut pe Gabi Bădălău să scoată bani din buzunar

Doamnelor și domnilor, stimați devoratori de monden, CANCAN.RO vă prezintă o poveste la care nu v-ați fi așteptat vreodată, dar iată că showbizul are felul lui de a ne surprinde! De o vreme, liniștea se așezase între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Vedeta intrase în familia afaceristului, toată lumea îi admira și aprecia ca fiind un cuplu stabil și unit. Și nu de ieri, de azi, ci de șase ani cei doi păreau că trăiesc povestea de iubire la care alții doar visează. Dar, iată că, lucrurile erau frumos ambalate în exterior, iar în interior, luaseră o altă întorsătură. Mai exact, fiul lui Nicolae Bădălău a călcat pe bec… rău de tot, nu glumă! O domnișoară pare să-i fi sucit mințile, iar ceea ce a urmat ne-a uimit până și pe noi, care vorba aceea, am văzut și auzit muulte. Iată despre ce este vorba.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au ținut ani la rând primele pagini ale ziarelor prin prisma poveștii de iubire tumultoase pe care au trăit-o. Cei doi au fost protagoniștii uneia dintre cele mai captivante telenovele din showbiz, mai ales că în peisaj și-au făcut apariția, ba fosta soție a lui Gabi Bădălău, ba mama lui care nu o plăcea inițial pe diva supermă. În timp însă, apele păreau că se liniștiseră, iar Bianca Drăgușanu reușise să câștige nu doar inima afaceristului, ci și pe cea a familiei sale.

Și, ca să fie lucrurile făcute ca la carte, șatena devenise din ce în ce mai discretă în privința relației sale, în ciuda faptului că interesul presei a fost dintotdeauna asupra ei. Dar, știți cum se spune că „apele liniștite sunt adânci”, iar vorba aceasta este cum nu se poate mai potrivită relației lor.

Gabi Bădălău a făcut-o de oaie! Povestea care o va enerva pe diva supremă

Am primit pe adresa de pont@cancan.ro ( pe care vă invităm să ne trimiteți în continuare informații din showbiz) dezvăluiri despre cea mai nouă ispravă făcută de Gabi Bădălău. Fiul fostului senator PSD se pare că i-a călcat strâmb Biancăi Drăgușanu. De prea mult bine, afaceristul nu a mai rezistat și a revenit la „abilitățile” care l-au consacrat. Povestea a început în urmă cu puțin timp la sala de fitness unde unde de obicei se antrenează Bianca și Gabi. Era o zi oarecare, când o domnișoară a sosit la sala de sport și a mers nonșalant la recepție spunând că vine din partea lui Gabi Bădălău. Desigur că angajații de acolo au ridicat sprânceana, au pus mâna pe telefon și l-au contactat pe afacerist pentru a-i povesti situația. Dar șocul abia acum vine, căci Găbiță a recunoscut că o cunoaște pe tânără, ba chiar el este cel care i-a plătit ședința la sală în valoare de 50 de euro. Un chilipir, în teorie pentru el… sau poate o avea probleme cu finanțele Gabi, ținând cont că pe Bianca o răsfăța cu gesturi extravagante, cadouri scumpe și vacanțe de lux?! Pe domnișoară o ține mai pe low-budget. O avea afaceristul arici la buzunar sau probleme cu cașcavalul?!

Practic, Gabi nu doar că nu a negat, dar s-a arătat a fi și sponsorul ei, în ciuda faptului că, repetăm: La acea sală de fitness se antrenează și Bianca Drăgușanu. Pe principiul „în patul meu și pe muzica mea”, cam așa a stat situația pentru celebra șatenă. Dar să aruncăm un ochi pe profilul domnișoarei care a încercat să-i spargă casa vedetei.

Cine este tânăra care s-a băgat în „casa” lor

Tânăra, pe numele ei, Sandra, este o micro-influenceriță ( sau nano-influenceriță, mai bine zis, căci are doar 8.000 de urmăritori pe Instagram) și originară din Ucraina. Are clar o pasiune pentru sală ( nu degeaba îi plătește Gabi abonamentul). Domnișoarei îi place să se posteze provocator, iar intervențiile estetice au avut și ele un aport asupra imaginii complete. Interesant este că ea și-a trecut în bio, pe rețelele de socializare că ar fi medic estetician, însă, după o căutare mai amănunțită, am realizat că nu figurează niciunde ca fiind medic. Că o fi rezident sau nu, nu se știe cu exactitate, însă ea pretinde că aceasta ar fi meseria ei.

Chiar și cu toate aceste atuuri la pachet, nu putem să nu ne întrebăm: Să merite oare ca Gabi să dea cu piciorul la ceea ce a construit timp de șase ani alături de Bianca Drăgușanu?! Mai ales acum când lucrurile mergeau atât de bine între ei?! Oare Bianca știe de toată această poveste sau va afla de la noi?! Și, cea mai pertinentă întrebare: Oare îl va ierta pe Gabi Bădălău pentru escapada sa sau va pune piciorul în prag în ciuda sentimentelor și a sacrificiilor ce i-au legat timp de șase ani?! Sunt atâtea întrebări fără răspuns, dar fiți fără grijă căci le vom elucida tot aici. Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO!

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