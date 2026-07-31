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Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste uluitoare!

De: Elisa Tîrgovățu 31/07/2026 | 20:01
Ion Chilom, un român pe care familia îl credea mort, s-a întors în țară după 44 de ani. Poveste uluitoare!
A fugit din România în perioada regimului comunist și s-a întors după 44 de ani. Familia l-a considerat mort / Sursa foto: Social media
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După mai bine de 40 de ani de absență, un român în vârstă de 77 de ani se întoarce pe meleagurile natale, acolo unde a început povestea sa. Ion Chilom a părăsit România în perioada comunistă, riscându-și viața trecând Dunărea înot. În tot acest timp, rudele sale au trăit cu gândul că nu mai este în viață. Între timp, el a încercat să își construiască un nou destin în America.

Povestea de viață a lui Ion Chilom pare desprinsă dintr-un film. În 1982, pe vremea regimului comunist, acesta a reușit să evadeze din România într-un mod extrem de riscant. Bărbatul a traversat Dunărea înot. Totodată, acesta s-ar fi întors pentru a da o mână de ajutor și altor persoane.

Pentru că astfel de încercări erau extrem de periculoase, iar puțini dintre cei care alegeau această variantă reușeau să supraviețuiască, familia lui Ion Chilom a crezut timp de zeci de ani că acesta nu mai este în viață.

Cu ce s-a ocupat Ion Chilom în Statele Unite

Fiind urmărit de autoritățile comuniste și neavând posibilitatea de a lua legătura cu cei dragi, Ion Chilom și-a continuat drumul departe de România, ajungând în Statele Unite ale Americii. Acolo a încercat să își refacă viața de la zero, lucrând mai întâi ca electrician în Vernon, Texas, iar mai apoi stabilindu-se în Arlington.

În 2011, destinul i-a oferit o perioadă de stabilitate, după ce a fost angajat ca șofer și persoană de încredere de către un american înstărit. Pe lângă venituri, acesta îi asigura și un loc unde să locuiască. Situația s-a schimbat dramatic după moartea angajatorului.

Fără serviciu și fără o locuință, Ion Chilom a ajuns să trăiască în condiții dificile. El a petrecut lunile reci într-un adăpost pentru oameni fără casă, iar în timpul verii a dormit în aer liber.

Un american l-a ajutat să își refacă pașaportul și actele de călătorie

Viața lui Ion Chilom a luat o turnură neașteptată după întâlnirea cu Mark Mooney, un localnic din Arlington. Mișcat de povestea impresionantă a românului și de greutățile prin care acesta trecuse, americanul a decis să îi ofere sprijin. A organizat o campanie de strângere de fonduri și l-a ajutat să își refacă documentele necesare.

Gestul lui Mark Mooney a mobilizat rapid comunitatea din Arlington, care a răspuns pozitiv la apelul de ajutor pentru Ion Chilom. În doar câteva zile, oamenii au reușit să strângă mai bine de 7.000 de dolari. Banii îi permit românului să își cumpere biletul de avion către țară și să aibă un sprijin financiar la începutul noii etape din viața sa.

Românul va reveni pe pământul natal chiar de ziua sa de naștere

Ion Chilom a avut intenția de a se întoarce în România încă din 1987, însă planul său nu s-a concretizat. La acel moment, reprezentanții autorităților americane, dar și cei ai Consulatului României din Statele Unite, i-ar fi recomandat să nu facă acest pas, având în vedere că regimul comunist era încă în vigoare, iar revenirea sa putea reprezenta un pericol.

După 44 de ani în care familia nu a mai primit nicio veste de la el, momentul întâlnirii cu cei dragi și revenirea pe meleagurile natale este programat pentru 17 august. Data are o semnificație aparte pentru român, deoarece coincide chiar cu ziua în care va împlini 78 de ani.

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