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Trei frați adoptați de mici își caută familia biologică: „Vrem să ne cunoaștem rădăcinile”

De: Elisa Tîrgovățu 10/07/2026 | 14:19
Trei frați adoptați de mici își caută familia biologică: „Vrem să ne cunoaștem rădăcinile”
Trei frați adoptați de mici își caută familia biologică: „Vrem să ne cunoaștem rădăcinile” / Sursa foto: Social media
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Trei frați stabiliți în Statele Unite au lansat un apel pentru a-și regăsi familia biologică din Republica Moldova. După ce au fost separați de cei dragi în perioada copilăriei și adoptați cu aproximativ 30 de ani în urmă, aceștia încearcă acum să afle mai multe despre originile lor și speră că mesajul lor va ajunge la rudele pe care nu le-au mai văzut de ani buni.

Denis, Valentin și Dimitrii Donciuc sunt cei trei frați originari din Bălți, Republica Moldova, care încearcă să afle mai multe despre trecutul familiei lor. Potrivit actelor pe care le dețin, părinții biologici ar fi fost Iurii Donciuc și Svetlana Donciuc, ambii născuți în 1964.

Frații s-au născut în anii 1990, 1991 și 1993. Copilăria lor a fost marcată de o separare timpurie de familie. Aceștia susțin că, în 1994, au ajuns într-un centru de plasament, pe când aveau vârste fragede. Ulterior, în 1997, au fost adoptați și au început o nouă viață departe de locul în care s-au născut.

Întrebări fără răspuns despre ceilalți membri ai familiei

Informațiile pe care cei trei frați le dețin sugerează că familia lor ar fi avut și alți copii. Însă datele disponibile sunt incomplete. În actele consultate sunt menționați doar doi dintre aceștia, cu date de identificare: Vitalii Dimitriev, născut în 1987, și Cristina Donciuc, născută în 1983.

Despre cel de-al treilea copil menționat în documente nu există, deocamdată, detalii suplimentare. Frații nu cunosc nici unde s-ar putea afla ceilalți membri ai familiei biologice.

Totodată, fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre familia lor să îi ajute să refacă legătura cu trecutul și să descopere ce s-a întâmplat cu cei dragi.

Cei trei frați își doresc să își cunoască familia

Frații spun că demersul lor nu are scopul de a găsi vinovați sau de a pune sub semnul întrebării alegerile făcute de părinții lor în urmă cu ani. Ei mărturisesc că nu cunosc contextul exact în care au ajuns să fie despărțiți de familie și că își doresc, înainte de toate, să afle cine sunt și de unde provin.

„Nu dorim să ne judecăm părinții pentru că nu știm ce s-a întâmplat atunci, vrem numai să ne cunoaștem rădăcinile, un gând care dintotdeauna a existat în sufletul nostru”, au transmis aceștia, potrivit jurnalemigrant.

Pentru a-și găsi rudele pierdute, Denis, Valentin și Dimitrii le cer oamenilor să îi ajute prin distribuirea mesajului lor. Ei speră că apelul va ajunge la persoane care au informații despre părinții, frații sau ceilalți membri ai familiei biologice.

„Vă rugăm să ne fiți alături în această căutare, să distribuiți anunțul nostru cât mai mult posibil, poate așa vom reuși să îi găsim și să ne îndeplinim acest vis. Vă mulțumim tuturor!”, este mesajul transmis de cei trei frați din Statele Unite.

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