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Cum le răspunde Albert NBN celor care îl atacă pentru că a abandonat școala

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 14:57
Cum le răspunde Albert NBN celor care îl atacă pentru că a abandonat școala
Ce spune Albert Nbn despre educația sa / Sursa foto: Social media
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La doar 22 de ani, Albert NBN a devenit unul dintre cei mai cunoscuți trapperi din România, reușind să strângă o comunitate numeroasă de fani. Deși succesul său în muzică este uriaș, artistul vorbește deschis și despre un subiect care a stârnit multe reacții cu privire la studiile sale pe care le-a abandonat în urmă cu mai mulți ani.

Tânărul a recunoscut că a renunțat la școală cu mulți ani în urmă și că are doar șase clase absolvite. Cu toate acestea, spune că acest lucru nu l-a împiedicat să își construiască o carieră și să ajungă în atenția publicului. Albert NBN este de părere că rezultatele obținute până acum sunt dovada că și-a găsit propriul drum, motiv pentru care nu pune preț pe comentariile negative pe care le primește din cauza nivelului de educație.

Albert NBN a renunțat la școală

Albert NBN consideră că oamenii ar trebui să aprecieze faptul că a reușit să își îndeplinească obiectivele, indiferent de parcursul său școlar. În lipsa aprecierilor din partea altora, spune că preferă să își ofere singur încrederea necesară pentru a merge mai departe.

„Am șase clase, vin și eu de unde vin (…) Trebuie să înțelegeți și să apreciați ce este frumos în viață, adică puteți să spune >. Adică dacă nu spuneți, spun eu”, a spus Albert NBN, pe TikTok.

Sursa foto: Social media

Albert NBN a explicat și că nu s-a regăsit niciodată în sistemul de învățământ. Potrivit mărturisirilor sale, mergea la școală fără prea mult interes pentru cursuri, iar în primii ani mama era cea care îl ajuta și îl îndemna să își facă temele. După clasele primare, interesul pentru educație a scăzut tot mai mult, iar în cele din urmă a abandonat studiile înainte de a termina clasa a șaptea.

„Nu (am terminat școala, n.r.). Eu oricum mă duceam la școală să râd. Nu mi-a plăcut, frate, nu s-a legat de nicio culoare de mine! Adică am învățat, nu știu, până în clasa a IV-a. Ce înveți până în a patra? Că nici nu înveți. La modul că mă punea mama să fac teme. Dar după a cincea, a șasea… ce a șasea, că… Dar nu, că a șaptea n-am terminat-o”, declara Albert NBN, în podcastul lui Gojira.

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