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Ramona Olaru, escapadă de lux după aniversarea de 37 de ani. Unde a ales asistenta TV să se relaxeze

De: Elisa Tîrgovățu 10/07/2026 | 15:25
Ramona Olaru, escapadă de lux după aniversarea de 37 de ani. Unde a ales asistenta TV să se relaxeze
Ramona Olaru, escapadă de lux după aniversarea de 37 de ani. Unde a ales asistenta TV să se relaxeze / Sursa foto: Social media
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La scurt timp după ce a sărbătorit împlinirea vârstei de 37 de ani, Ramona Olaru și-a făcut bagajele și a plecat într-o escapadă. Vedeta de televiziune se bucură de o vacanță într-un loc spectaculos. De altfel, imaginile publicate în această perioadă au atras atenția fanilor asupra destinației alese.

Ramona Olaru se numără printre figurile cunoscute ale divertismentului românesc. Prezentă de mai mulți ani în televiziune, vedeta și-a construit o carieră apreciată și a reușit să atragă atenția publicului prin aparițiile sale constante pe micile ecrane. Asistenta TV vorbește cu satisfacție despre parcursul său profesional și despre rezultatele obținute de-a lungul timpului. Vedeta spune că succesul de care se bucură astăzi este rezultatul implicării și al eforturilor depuse pentru a-și construi un nume în lumea televiziunii.

Ramona Olaru, vacanță de lux în Italia

Călătoriile ocupă un loc important în viața Ramonei Olaru. Vedeta nu ratează ocaziile de a descoperi locuri noi și de a se bucura de experiențe memorabile. După ce și-a sărbătorit recent ziua de naștere, când a împlinit 37 de ani, asistenta de la „Neatza” a ales să își ofere o perioadă de relaxare într-o destinație spectaculoasă.

Ramona Olaru a ajuns pe insula Capri, din Italia, un loc apreciat pentru peisajele sale spectaculoase și atmosfera mediteraneană. Vedeta profită de zilele petrecute pe malul Mării Tireniene, departe de agitația cotidiană. Totodată, ea se bucură de momente de liniște alături de prietenele sale.

Fotografiile publicate de aceasta pe rețelele sociale surprind bucuria vacanței și timpul petrecut într-un decor deosebit, alături de persoane apropiate.

Sursa foto: Social media

Asistenta TV a pulicat un mesaj emoționant după ziua ei

În urmă cu puțin timp, Ramona Olaru a împărtășit cu urmăritorii săi un mesaj profund, publicat în mediul online. Vedeta a ales să își exprime gândurile printr-o scrisoare adresată propriei persoane, în care a vorbit despre parcursul său și despre lecțiile pe care le-a acumulat de-a lungul anilor.

Asistenta TV a transmis că privește cu recunoștință drumul pe care l-a parcurs până acum și că apreciază toate momentele care au contribuit la evoluția sa. Ramona Olaru a subliniat că inclusiv perioadele dificile au avut un rol important în formarea ei, ajutând-o să devină mai puternică și mai pregătită să facă față provocărilor care apar în viață.

„Scrisoare de la mine pentru mine! De la fetița care nu a avut petreceri de ziua ei niciodată, la femeia care trăiește fiecare moment ca și cum ar fi ultimul! Un titlu pueril pentru mulți, o enormitate pentru mine! Nu sunt singură, căci venim dintr-o generație similară, dar insist să punctez fiecare câștig, fiecare victorie, fiecare pas în evoluție, fiecare bucurie construită!

Nu am suficiente mulțumiri către sufletul, puterea și încrederea cu care reușesc să fiu ceea ce sunt! Să primesc ceea ce primesc și să ofer atât de mult bine, oricât se încearcă tot felul de forme de dezechilibrare!

P.S.: Să nu îndrăznești să te oprești! Să nu cumva să-i lași să îți ia lumina! Și dacă, totuși, cineva, la un moment dat, va face asta, te rog să îți iei avânt suficient să strălucești și mai mult! Te iubesc așa cum ești!”, a scris Ramona Olaru, pe Instagram.

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