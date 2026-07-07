Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”

Astăzi, 7 iulie, este o zi importantă pentru Ramona Olaru. Matinala de la Antena 1 își aniversează ziua de naștere, iar cu această ocazie colegii de la Neatza cu Răzvan și Dani i-au pregătit un cadou special. Vedeta a izbucnit în lacrimi când a văzut despre ce este vorba.

Ramona Olaru își aniversează astăzi ziua de naștere. Sărbătorita zilei a fost răsfățată încă de la prima oră, colegii de matinal fiind atenți să îi pregătească mai multe surprize. Dimineața a început cu multe flori pentru Ramona Olaru, iar surprizele nu s-au oprit aici.

Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani

Pe lângă numeroase buchete de flori, colegii de la matinalul de la Antena 1 i-au mai pregătit Ramonei Olaru și o surpriză de proporții. Aceștia și-au dorit să îi facă un cadou potrivit și se pare că au reușit să o surprindă din plin.

Mai exact, i-au oferit cadou, la alegere, o pisicuță sau un motan. În platou au apărut mai multe animăluțe, iar Ramona Olaru s-a emoționat profund. În urmă cu doar câteva luni, aceasta și-a pierdut pisica, așa că darul colegilor a fost cât se poate de inspirat.

„Mulțumesc! Mă lăsați cu machiajul stricat! Am machiajul stricat”, a spus Ramona Olaru, când a văzut surpriza pregătită. „Să fiu sincer, eu am vrut să îți luăm un ceas cu diamante. Au zis colegii că te încurcăm cu el, că nu știi unde să îl porți, așa că mâță e mai bine. Să îl stăpânești sau să o stăpânești fericită. Încă te poți hotărî dacă alegi băiețel sau fetiță”, a spus și Dani Oțil.

În urmă cu doar câteva luni, una dintre pisicile Ramonei Olaru a murit. Aceasta a fost ani de zile alături de vedetă, iar pierderea a fost resimțită dur. Matinala de la Antena 1 a decis să îi păstreze vie amintirea, iar urna cu cenușa pisicii a îngropat-o la rădăcina unui măr din curtea sa.

„La două săptămâni, după ce am reușit să înțeleg pierderea lui și sunt bine cu acest subiect, las acest clip aici, prin care spun doar: Sunt și mai mândră de tine, ca ai ales să pleci într-o zi mare de sărbătoare, pe 8 Noiembrie! Pisi, sufletul care a stat lângă mine în ultimii 10 ani, a plecat în raiul pisicilor perfecte! Cel mai bun copil, mulțumesc pentru toata iubirea aia necondiționată, mulțumesc pentru privirea aia caldă, pentru toate primirile din spatele ușii, pentru toate nopțile în care ai dormit lângă perna mea, pe post de gardian, pentru toate luptele pe care le-ai dus, și le-ai câștigat, pentru toate diminețile în care te-ai trezit doar după ce mă trezeam eu (…)”, a scris Ramona Olaru, în mediul online.

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