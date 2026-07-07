Acasă » Știri » Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”

Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”

De: Alina Drăgan 07/07/2026 | 11:27
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani! Colegii i-au pregătit o surpriză de proporții: „Mă lasați cu machiajul stricat”
Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Astăzi, 7 iulie, este o zi importantă pentru Ramona Olaru. Matinala de la Antena 1 își aniversează ziua de naștere, iar cu această ocazie colegii de la Neatza cu Răzvan și Dani i-au pregătit un cadou special. Vedeta a izbucnit în lacrimi când a văzut despre ce este vorba.

Ramona Olaru își aniversează astăzi ziua de naștere. Sărbătorita zilei a fost răsfățată încă de la prima oră, colegii de matinal fiind atenți să îi pregătească mai multe surprize. Dimineața a început cu multe flori pentru Ramona Olaru, iar surprizele nu s-au oprit aici.

Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani

Pe lângă numeroase buchete de flori, colegii de la matinalul de la Antena 1 i-au mai pregătit Ramonei Olaru și o surpriză de proporții. Aceștia și-au dorit să îi facă un cadou potrivit și se pare că au reușit să o surprindă din plin.

Mai exact, i-au oferit cadou, la alegere, o pisicuță sau un motan. În platou au apărut mai multe animăluțe, iar Ramona Olaru s-a emoționat profund. În urmă cu doar câteva luni, aceasta și-a pierdut pisica, așa că darul colegilor a fost cât se poate de inspirat.

„Mulțumesc! Mă lăsați cu machiajul stricat! Am machiajul stricat”, a spus Ramona Olaru, când a văzut surpriza pregătită.

„Să fiu sincer, eu am vrut să îți luăm un ceas cu diamante. Au zis colegii că te încurcăm cu el, că nu știi unde să îl porți, așa că mâță e mai bine. Să îl stăpânești sau să o stăpânești fericită. Încă te poți hotărî dacă alegi băiețel sau fetiță”, a spus și Dani Oțil.

Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza cu Răzvan și Dani /Foto: Captură Antena 1

În urmă cu doar câteva luni, una dintre pisicile Ramonei Olaru a murit. Aceasta a fost ani de zile alături de vedetă, iar pierderea a fost resimțită dur. Matinala de la Antena 1 a decis să îi păstreze vie amintirea, iar urna cu cenușa pisicii a îngropat-o la rădăcina unui măr din curtea sa.

„La două săptămâni, după ce am reușit să înțeleg pierderea lui și sunt bine cu acest subiect, las acest clip aici, prin care spun doar: Sunt și mai mândră de tine, ca ai ales să pleci într-o zi mare de sărbătoare, pe 8 Noiembrie!

Pisi, sufletul care a stat lângă mine în ultimii 10 ani, a plecat în raiul pisicilor perfecte! Cel mai bun copil, mulțumesc pentru toata iubirea aia necondiționată, mulțumesc pentru privirea aia caldă, pentru toate primirile din spatele ușii, pentru toate nopțile în care ai dormit lângă perna mea, pe post de gardian, pentru toate luptele pe care le-ai dus, și le-ai câștigat, pentru toate diminețile în care te-ai trezit doar după ce mă trezeam eu (…)”, a scris Ramona Olaru, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Ramona Olaru a renunțat la inhibiții. Fotografia senzuală cu care și-a surprins urmăritorii

Cum a reacționat Dan Alexa, după ce Ramona Olaru i-a făcut avansuri în direct, la Antena 1: ”Dăm subiecte la CANCAN”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă
Știri
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze
Știri
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia…
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu este vorba despre a mulțumi pe cineva, ci despre a livra”
Gandul.ro
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb valorile”
Adevarul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani....
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
Digi24
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa...
Infertilitatea ar putea afecta 80 de milioane de femei în următorii 10 ani. Motivul
Mediafax
Infertilitatea ar putea afecta 80 de milioane de femei în următorii 10 ani....
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se îngrașe soția lui Gabi Enache?
Click.ro
Secretul Lenei Enache pentru un ten perfect vara: „Face minuni”. Cum a reușit să se...
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă să mintă cu tupeul hoțului care strigă „hoții!”
Digi 24
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în funcție. El preferă...
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor.ro
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau...
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Greșeala majoră pe care o faci când aplici crema de protecție solară - expert cancer
go4it.ro
Greșeala majoră pe care o faci când aplici crema de protecție solară - expert cancer
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu este vorba despre a mulțumi pe cineva, ci despre a livra”
Gandul.ro
Trump pune presiune, NATO se pregătește pentru un summit dificil la Ankara. Mark Rutte: „Nu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de ...
Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze
Dani Oțil a primit 12.000 de franci elvețieni. Nu știa de la cine sunt, dar nici nu voia să îi înapoieze
Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină
Cod galben de vijelii în 37 de județe. ANM anunță ploi torențiale și grindină
Fosta parteneră a lui Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața complet. Larisa este însărcinată!
Fosta parteneră a lui Bogdan de la Ploiești și-a refăcut viața complet. Larisa este însărcinată!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unei mari “trădări”. Ce a pățit la Dinamo…
Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe ...
Rezultate Bacalaureat 2026 în timp real | Cum afli primul ce notă ai luat: Selectează județul pe EDU.RO și introdu codul unic
Vezi toate știrile