Ramona Olaru a renunțat la inhibiții. Fotografia senzuală cu care și-a surprins urmăritorii

Ramona Olaru (36 de ani) știe foarte bine cum să atragă toate privirile și nu ratează nicio ocazie să le ofere urmăritorilor imagini care stârnesc valuri de reacții. De această dată, asistenta de la Neatza a mers și mai departe și s-a afișat într-o ipostază extrem de îndrăzneață, chiar la primele ore ale dimineții.

Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată imediat după ce s-a trezit. Fără machiaj și cu un look complet natural, Ramona a pozat în oglindă purtând doar un maiou și lenjerie intimă, demonstrând încă o dată că nu are nicio problemă să se arate exact așa cum este.

Ramona Olaru a încins internetul!

Nu este prima dată când șatena își surprinde fanii cu imagini provocatoare. De-a lungul timpului, aparițiile sale au fost intens comentate, iar fotografiile în care și-a pus în valoare fizicul au adunat rapid mii de aprecieri.

Cu o siluetă impecabilă și picioare de invidiat, Ramona Olaru continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din showbiz. Chiar și fără artificii de machiaj sau filtre evidente, vedeta demonstrează că se simte bine în pielea ei și nu ezită să împărtășească astfel de momente cu cei care o urmăresc.

Deși este considerată una dintre cele mai atrăgătoare femei din lumea mondenă, viața sentimentală pare să fi trecut pe plan secund. După relația cu Steve Ant, Ramona nu a mai confirmat existența unui nou partener, preferând să se concentreze pe proiectele sale și pe activitățile de zi cu zi.

Le-a demonstrat tuturor că se descurcă și fără ajutor

Dincolo de imaginea de femeie sexy, Ramona Olaru a ținut să le arate fanilor că este și foarte practică atunci când apar probleme prin casă. Recent, aceasta s-a confruntat cu o defecțiune la telecomanda care controlează geamurile electrice ale terasei și a încercat singură să găsească soluția.

Vedeta a explicat că nu și-a dorit să lase problema nerezolvată înainte de a pleca de acasă, mai ales că vremea s-ar putea schimba în lipsa ei.

„Și, ce mai faci, Ramona? Hmm, ce să fac?! Mai trebuie să repar una-alta. Mi-am dat seama că are o problemă telecomanda asta de la terasă. Mereu se strică. De câte ori mișc bateria, de atâtea ori, merge. Ce vreți: Trebuie să mă descurc. De fapt, eu cred că trebuie o baterie mai mare în diametru. Pentru că eu o să plec peste weekend, nu aș vrea să le las deschise (n.r. geamurile electrice). Dacă vine furtuna, nu este combinația cea mai bună”, a spus Ramona Olaru, pe Instagram.

VEZI ȘI: Apariție neașteptată la volan! Unde s-a dus Ramona Olaru îmbrăcată în costum de baie

Ramona Olaru iubește din nou, după despărțirea de Steve Ant. Asistenta de la Neatza l-a luat acasă!