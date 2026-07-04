Povestea completă a conflictului dintre Andreea Sasu și Gerardo Scarpone. Scandalul pare departe de a se încheia

Relația dintre Andreea Sasu și omul de afaceri italian Gerardo Scarpone s-a transformat, în ultimii ani, într-un război purtat atât în instanțele din Italia, cât și în spațiul public. Ceea ce a început ca o despărțire tensionată s-a transformat într-un schimb continuu de acuzații grave, în care fiecare dintre cei doi și-a susținut propria versiune asupra evenimentelor. Totul a culminat cu condamnarea lui Scarpone, însă lucrurile par departe de a se încheia. Avem întreaga poveste, pe larg, și lista acuzațiilor care s-au adus de ambele părți.

De o parte, fostul iubit al partenerei lui Philipp Plein a acuzat-o pe româncă de furt, înșelăciune și diverse fapte pe care le-a prezentat drept dovezi ale comportamentului ei. De cealaltă parte, Andreea Sasu a vorbit despre o relație toxică, control, agresiuni și umilințe repetate, susținând că a fost victima fostului partener.

În tot acest timp, instanțele italiene au analizat mai multe litigii dintre cei doi, iar o parte dintre afirmațiile făcute public au fost verificate inclusiv în procese.

Povestea completă a acuzațiilor dintre partenera lui Philipp Plein și fostul iubit

Ruptura dintre cei doi s-a produs după încheierea relației și după apropierea Andreei Sasu de designerul Philipp Plein. Din acel moment, disputa a escaladat rapid, Scarpone susținând că, imediat după despărțire, din locuința și seiful luii din Milano ar fi dispărut bunuri și sume importante de bani.nA urmat un lung șir de interviuri, declarații publice, procese civile și penale, fiecare dintre cei doi încercând să demonstreze că deține adevărul. Afaceristul italian a formulat, de-a lungul timpului, o serie de acuzații grave la adresa fostei partenere. Potrivit afirmațiilor sale, după despărțire ar fi constatat lipsa unor bunuri de mare valoare, ceasuri Rolex, un ceas Cartier, diamante și alte bijuterii, aproximativ 40.000 de euro cash, bagaje și accesorii Louis Vuitton și Bottega Veneta.

Scarpone a mai susținut că Andreea Sasu îi datorează aproximativ 200.000 de euro, bani despre care afirmă că provin din achiziționarea unui apartament din Porto Rotondo și din diverse împrumuturi acordate în perioada relației. Aceste pretenții au făcut obiectul unor litigii civile. Una dintre cele mai controversate afirmații ale lui Gerardo Scarpone a fost aceea că Andreea Sasu ar fi lucrat ca escortă în Dubai. Potrivit declarațiilor sale publice, aceasta ar fi încasat între 10.000 și 15.000 de euro pentru astfel de servicii, iar banii ar fi fost transferați în străinătate prin intermediul mamei ei. Acuzația a fost respinsă constant de Andreea Sasu și nu a fost confirmată în instanță, ba mai mult, Scarpone a fost condamnat pentru defăimare.

Într-un interviu acordat presei italiene, Scarpone a declarat că ar fi cumpărat pentru Andreea o locuință în Sardinia, evaluată la peste 250.000 de euro. Tot el a afirmat că ar fi ajutat-o să intre în lumea modei și că i-ar fi facilitat colaborarea cu un designer cunoscut, susținând ulterior că, în schimb, ar fi fost victima unui furt. Printre afirmațiile făcute public de omul de afaceri s-a numărat și faptul că Andreea ar fi avut dosare în Elveția privind neplata unor taxe de autostradă și presupuse probleme legate de documente de identitate, dar și că că o fostă guvernantă a locuinței sale ar fi declarat în instanță că Andreea i-ar fi oferit 10.000 de euro pentru a depune mărturie mincinoasă împotriva lui. Acuzație contestată ferm de Andreea Sasu.

Războiul dintre Andreea Sasu și Gerardo Scarpone pare departe de a se încheia

Versiunea prezentată de Andreea Sasu este complet diferită. Modelul român a susținut că relația cu Scarpone a fost una marcată de control excesiv și violență. Ea a declarat public că fostul partener era extrem de gelos, o controla permanent și nu îi permitea să iasă nici măcar împreună cu prietenele. De asemenea, a afirmat că acesta ar fi agresat-o fizic în repetate rânduri. Andreea Sasu a spus că întâlnirea cu Philipp Plein i-a schimbat viața și că designerul ar fi fost omul care a ajutat-o să iasă din acea relație, susținând că, în caz contrar, și-ar fi distrus complet viitorul.

Dar să aducem în discuție și ce au stabilit instanțele italiene. În ceea ce privește presupusul furt reclamat de Gerardo Scarpone, instanțele italiene au reținut că nu au existat dovezi suficiente care să susțină acuzațiile. Potrivit hotărârilor pronunțate de Tribunalul Civil și Curtea de Apel din Milano, singurul document depus de Scarpone în sprijinul acuzației a fost propria plângere formulată la poliție, înregistrată la aproape o lună după presupusele fapte. Judecătorii au constatat că nu au fost prezentate dovezi privind existența bunurilor reclamate, faptul că acestea s-ar fi aflat în apartament sau implicarea efectivă a Andreei Sasu în dispariția lor. Scarpone a fost obligat să răspundă civil pentru defăimare, iar ulterior a fost condamnat penal pentru defăimare agravată.

După apariția informațiilor privind hotărârile instanțelor italiene, Gerardo Scarpone a transmis și un punct de vedere pentru CANCAN. RO (declarații pe care le puteți citi integral AICI), susținând că litigiile dintre el și Andreea Sasu sunt departe de a se fi încheiat. Omul de afaceri afirmă că există în continuare mai multe dosare aflate în desfășurare și spune că verdictul definitiv asupra tuturor acuzațiilor nu a fost încă pronunțat.

Nu intenționez să mă sustrag responsabilităților mele. Confirm că am fost condamnat pentru că am jignit-o public pe Andreea Sasu. Pentru acea expresie specifică am răspuns deja în fața justiției și îmi reînnoiesc scuzele pentru că am folosit un termen jignitor. Acest lucru nu înseamnă însă să renunț la dreptul de a explica care a fost contextul emoțional în care s-au născut acele declarații.

Când o persoană descoperă că partenera sa pleacă la Dubai de două ori pe lună, întrerupe orice contact telefonic timp de trei zile și se întoarce cu o sumă de aproximativ 10.000 de dolari în numerar, este firesc să apară întrebări și suspiciuni. Acele suspiciuni, totuși, nu autorizează folosirea unor expresii jignitoare și de aceea am acceptat decizia magistraturii cu privire la acel episod precis și, împotriva sfatului avocaților mei, EU AM DECIS în 2021 SĂ NU FAC RECURS ÎMPOTRIVA SENTINȚEI!

Andreea Sasu a depus împotriva mea o plângere pentru infracțiunea de hărțuire. Acea procedură s-a încheiat însă cu achitarea mea cu formula deplină „pentru că fapta nu există”, una dintre cele mai ample formule de achitare prevăzute de sistemul nostru juridic. Tribunalul din Milano a dispus, de asemenea, obligarea Andreei Sasu la plata cheltuielilor de judecată, confirmând rezultatul favorabil al procedurii în ceea ce mă privește. Și în acea ocazie aș fi putut lua în considerare o acțiune în despăgubiri pentru daunele pe care consideram că le-am suferit ca urmare a unor acuzații pe care le-am respins întotdeauna. Totuși, am ales în mod conștient să nu întreprind nicio inițiativă în acest sens. Motivul este foarte simplu: pentru mine, Andreea Sasu aparținea deja trecutului (…), a spus Gerardo Scarpone pentru CANCAN.RO.

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