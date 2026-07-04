Patronul unui local din Thassos a publicat imagini cu turiști români acuzați că nu au plătit nota: „Aveau telefoane de lux”

Patronul unui local de pe celebra plajă Psili Ammos, Thassos, i-a acuzat pe mai mulți turiști români că au plecat fără să achite consumația. A ieșit scandal mare pe rețelele de socializare.

Detaliul care a atras atenția martorilor și a provocat indignare a fost discrepanța vizibilă dintre bunurile de valoare afișate și refuzul de a stinge o notă de plată de doar câteva zeci de euro.

Ar fi plecat fără să plătească de pe o plajă din Thassos

Conform informațiilor furnizate de martorii oculari, persoanele în cauză au ocupat o zonă amenajată cu șezlonguri, unde au consumat produse în valoare totală de 43 de euro. Plecarea lor bruscă a lăsat o pagubă materială directă, care, în mod frecvent, este reținută din veniturile personalului de serviciu responsabil de acea secțiune a plajei.

„Felicitări românilor de pe plaja Psili Ammous care au stat astăzi, 30.06.2026, la umbrela cu numărul 19, unde au făcut consumație în sumă de 43 de euro și au plecat fără să plătească. Foarte urât, domnilor, și păcat de munca amărâtului ce a stat în soare toată ziua și care trebuie să plătească pentru voi. Sper că vedeți acest mesaj și că v-ați îmbogățit din afacerea asta. Apropo, nu mai puteați de iPhone-urile de ultimă generație pe care le tot afișați”, este mesajul publicat pe grupul de turiști dedicat insulei.

Până în acest moment, nu s-a specificat dacă administrearea localului a depus o plângere formală la organele de poliție elene.

Astfel de evenimente izolate ies în evidență tocmai pentru că România reprezintă una dintre principalele piețe de vizitatori pentru Grecia.

Grecia, tot mai frecventată de români

Pentru a consolida aceste legături, primarul insulei Thassos, Eleftherios Kyriakides, a efectuat recent o vizită oficială la București, în cadrul Târgului de Turism, unde a prezentat personal noile planuri de dezvoltare și investițiile menite să sporească gradul de confort al turiștilor.

„Doresc să mulțumesc tuturor românilor care preferă insula Thassos pentru a-și face vacanțele. În anul 2025, aproape jumătate de milion de români au visitat insula Thassos și este pentru noi un mare succes.Vom avea condiții mai bune de cazare, acces mai ușor pe insulă și servicii adaptate pentru toate bugetele”, a spus acesta.

Insula își menține popularitatea datorită peisajelor sale accesibile, prețurile de pornire pentru un sejur mediu fiind estimate în jurul sumei de 300 de euro. Cu toate acestea, aglomerația specifică sezonului poate genera și alte tipuri de incidente logistice.

Un alt călător român a relatat o experiență neplăcută în portul Keramoti, unde, din cauza grabei la îmbarcare, a efectuat o plată duplicat de 39 de euro pentru transportul mașinii cu feribotul, sumă care ulterior nu i-a mai fost returnată de compania de transport.

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