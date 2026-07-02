Tot ce trebuie să știi despre programul feriboturilor din Grecia 2026. Cum să cumperi bilete online

Sistemul de feriboturi din Grecia este cel mai mare și unul dintre cele mai eficiente din lume. În timpul verii, peste o sută de feriboturi fac legătura între insulele Greciei și porturile de pe continent. Navele sunt bine întreținute și au un istoric excelent în ceea ce privește siguranța. Călătoria cu feribotul face parte din experiența autentică a unei vacanțe în insulele grecești. Iată tot ce trebuie să știi despre programul feriboturilor din Grecia.

Programul feriboturilor din Grecia 2026

Atena, capitala Greciei, este și principalul punct de plecare pentru numeroasele feriboturi care fac legătura cu insulele grecești răspândite în Marea Egee și Marea Ionică. Dacă plănuiești o vacanță în Grecia, feriboturile reprezintă una dintre cele mai practice modalități de transport, oferindu-ți posibilitatea de a călători între continent și insule, bucurându-te în același timp de peisajele de pe mare.

De pe continent, poți lua feribotul din portul Pireu, cel mai mare port din Grecia, sau din portul Rafina, care deservește în principal insulele Sporade și nordul arhipelagului Ciclade.

Pentru a ajunge din Atena în portul Pireu, poți lua un taxi, autobuzul X96 sau poți rezerva un transfer privat. Iată câteva dintre cele mai populare rute de feribot care pleacă din aceste două porturi.

Feribot Atena – Santorini

Ruta Atena – Santorini este una dintre cele mai populare din Grecia și face legătura dintre capitală și una dintre cele mai vizitate insule din arhipelagul Ciclade.

Călătoria durează, în mod obișnuit, aproximativ 9 ore, însă unele companii, precum Blue Star Ferries, efectuează traseul în aproximativ 7 ore. Dacă preferi o variantă mai rapidă, poți alege un catamaran sau un feribot de mare viteză cu plecare din Rafina, care ajunge în Santorini în aproximativ 4 ore.

Prețul unui bilet este cuprins, în general, între 30 și 50 de euro.

Feribot Atena – Rodos

Călătoria cu feribotul între Atena și insula Rodos, din arhipelagul Dodecanez, durează între 12 și 17 ore. Din acest motiv, mulți călători aleg cursele de noapte pentru a nu pierde o zi din vacanță.

Un bilet la clasa Economy costă de regulă cel puțin 50 de euro.

În extrasezon există, în general, trei plecări săptămânale, în zilele de luni, miercuri și vineri, cu plecare din Pireu în jurul orei 19:00. În sezonul turistic, numărul curselor crește considerabil.

Feriboturile către Rodos pleacă din Poarta E1 a portului Pireu.

Feribot Atena – Corfu

Nu există o legătură directă cu feribotul între Atena și Corfu. Pentru a ajunge pe insulă, trebuie mai întâi să călătorești cu autobuzul până în orașul Igoumenitsa.

În sezonul de vară există patru curse zilnice între Atena și Igoumenitsa.

Din Igoumenitsa, traversarea cu feribotul către Corfu durează între o oră și două ore, în funcție de tipul navei și de operator.

Mai multe companii operează această rută, iar prețul biletelor începe de la mai puțin de 10 euro.

Feribot Atena – Heraklion (Creta)

Călătoria cu feribotul dintre Atena și Heraklion, principalul oraș al insulei Creta, durează aproximativ 10 ore.

Există și feriboturi rapide care parcurg traseul în aproximativ 6 ore, însă biletele sunt mai scumpe.

Anek Lines este una dintre cele mai cunoscute companii care operează această rută, însă în sezonul de vară și alți operatori asigură curse regulate între Atena și Creta.

Pentru informații actualizate despre orarele de circulație, disponibilitatea curselor și rutele de feribot din Atena, este recomandat să verifici programul înainte de plecare, deoarece acesta poate varia în funcție de sezon.

Unele feriboturi sunt foarte mari și seamănă cu vasele de croazieră, având la bord restaurante, cabine și magazine. În schimb, feriboturile de mare viteză sunt, de regulă, mai mici și parcurg traseele într-un timp mult mai scurt. Fiecare grup de insule este deservit de anumite companii de feribot, iar legăturile directe între diferite arhipelaguri sunt destul de rare.

Platforma de rezervări pe care poți vedea cât costă biletul și poți rezerva online este Ferryhopper. Motorul său de căutare este unul dintre cele mai complete și ușor de utilizat, oferind numeroase opțiuni de călătorie, inclusiv rute alternative atunci când nu există curse directe.

Cum îți planifici traseele?

Planificarea corectă a traseului poate face diferența între o vacanță reușită și una plină de neplăceri. Dacă nu alegi ruta potrivită pentru una sau mai multe opriri în timpul călătoriei între insulele grecești, te poți confrunta cu întârzieri, costuri suplimentare sau chiar poți ajunge pe insula greșită – o situație mai frecventă decât ai crede.

Din fericire, platforme de rezervări online precum Ferryhopper îți permit să cauți orice rută între insulele Greciei și să vezi instant informații despre curse, program, prețuri și companiile de feribot disponibile în perioada aleasă. Platforma afișează inclusiv rute cu escală, care pot reprezenta o alternativă foarte bună atunci când nu există curse directe.

Tot ce trebuie să faci este să introduci ruta dorită (de exemplu, Santorini – Mykonos), data călătoriei și să alegi dacă dorești bilet doar dus sau dus-întors.

Ferryhopper oferă și o aplicație mobilă foarte utilă, mai avansată decât cele ale multor companii de feribot. În aplicație poți păstra toate biletele, poți face check-in online pentru majoritatea curselor, iar biletele includ de obicei coduri QR care sunt scanate direct la îmbarcare, fără a mai fi nevoie să le tipărești.

De asemenea, aplicația îți permite să urmărești în timp real poziția feribotului, astfel încât să știi exact când trebuie să ajungi în port. În acest fel, eviți timpul pierdut în așteptare și reduci riscul de a urca în feribotul greșit.

Cum rezervi biletele de feribot în Grecia

Pentru majoritatea curselor poți cumpăra biletele online, dar și direct din port, de la casele de bilete, înainte de plecare. Totuși, această variantă implică un risc: este posibil să nu mai găsești locuri disponibile, deoarece cei mai mulți călători își rezervă biletele online, iar majoritatea companiilor de feribot din Grecia oferă această posibilitate.

Dacă vrei să călătorești în perioada iunie-septembrie sau în timpul sărbătorilor legale și religioase, este recomandat să rezervi biletele din timp.

Singurele situații în care merită să cumperi biletele la fața locului sunt cursele către insule mici și mai puțin cunoscute, unde rezervările online nu sunt disponibile. Exemple sunt feriboturile auto dintre Paros și Antiparos sau dintre Milos și Kimolos. Pentru aceste rute, biletele se cumpără de regulă la bord sau de la micile ghișee din port.

De ce nu găsești curse pentru perioada în care vrei să călătorești

Programul feriboturilor este stabilit, de regulă, cu puțin timp înainte de Paștele Ortodox din fiecare an, de obicei în luna martie, deși uneori poate apărea mai devreme sau mai târziu. Dacă nu găsești curse, verifică din nou peste câteva săptămâni.

Feriboturile circulă doar între insulele Greciei?

Nu. Există și curse între Grecia și Turcia sau Italia, precum și feriboturi care leagă diferite orașe de pe continent. Cele mai multe pleacă din Atena, dar există și plecări din Salonic, Patras, Igoumenitsa și alte porturi.

Poți cumpăra bilet direct la bord?

Doar cele mai mici feriboturi, de regulă cele locale, vând bilete la bord. Pentru celelalte curse, biletele trebuie cumpărate online, de la agențiile din port sau prin intermediul unei agenții de turism.

Pot cumpăra biletele după ce ajung în Grecia?

În extrasezon, de cele mai multe ori da. Este rar ca feriboturile să fie complet ocupate, cu excepția lunilor iulie și august sau în perioadele de sărbători. Dacă nu mai sunt locuri disponibile, întreabă dacă există cabine libere. Pentru grupurile de trei sau mai multe persoane, costul poate fi apropiat de cel al locurilor standard.

Poți face check-in online?

Da. Dacă rezervi prin Ferryhopper, în majoritatea cazurilor poți face check-in online și vei primi un cod QR care va fi scanat la îmbarcare.

Bagajele pe feribot. Ce faci cu ele

Toate feriboturile au spații special amenajate pentru bagaje pe puntea inferioară, în apropierea zonei de îmbarcare și înainte de garajul destinat mașinilor. Bagajele se lasă în zona marcată cu destinația ta.

Dacă ai obiecte de valoare, este recomandat să le iei cu tine sau să păstrezi întregul bagaj, deși acest lucru poate fi incomod deoarece va trebui să urci scări sau scări rulante.

Mulți pasageri își cară valizele pe punțile superioare, însă acest lucru îngreunează circulația și poate reprezenta un risc pentru siguranță. Spațiile pentru bagaje sunt supravegheate și monitorizate video, iar incidentele sunt foarte rare. Cele mai frecvente situații sunt cele în care cineva ridică din greșeală un bagaj asemănător, la fel ca în aeroporturi. Din acest motiv, este bine ca valiza să fie ușor de recunoscut.

Ce feribot este recomandat dacă ai rău de mare?

Alege întotdeauna cel mai mare feribot disponibil. Navele mici, precum multe dintre cele operate de Seajets, sunt mai afectate de vremea nefavorabilă și pot oferi o călătorie mai puțin confortabilă pe mare agitată. În plus, multe dintre ele nu au punți exterioare și geamurile nu pot fi deschise.

Trebuie însă avut în vedere că Seajets este numele companiei, nu al unei singure nave. Flota include atât ambarcațiuni mici, cât și mari.

Feriboturile mari, precum cele operate de Blue Star Ferries și ANEK Lines, dar și unele nave mari Seajets, sunt echipate cu stabilizatoare moderne și oferă o călătorie mai confortabilă în condiții meteo dificile. Sunt ceva mai lente, însă sunt mai fiabile și mai puțin predispuse la întârzieri sau anulări.

La rezervare, urmărește simbolul unei mașini lângă numele feribotului. Dacă nava transportă și autoturisme, este de obicei un feribot mare, mai stabil pe mare.

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