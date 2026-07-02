Iubita lui George Radu, luptătorul RXF care a murit la scăldat în Germania, mesaj de adio: „Nu m-ai învățat să trăiesc fără tine”

George Radu, luptătorul MMA din galele RXF, a murit înecat într-un lac din Germania, în timpul unei ieșiri la scăldat cu prietenii săi. Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie s-a transformat într-o tragedie. Partenera acestuia a transmis un mesaj emoționant în memoria sportivului.

Incidentul în care luptătorul MMA și-a pierdut viața a avut loc pe 29 iunie. George Radu – în vârstă de 28 de ani – se afla de doar o zi în Germania și a mersese cu prietenii lui să se scalde într-un lac din apropierea orașului Kehl. După o zi de distracție și sărituri în apă de la înălțime, la ultima încercare de a ieși la mal, sportivul a căzut din picioare și fost tras de curenții puternici din apă. Trupul neînsuflețit a fost găsit de echipele de salvare după două zile de căutări intense – vezi AICI ultimele imagini cu sportivul înainte să moară.

Rudele, prieteni și întreaga comunitata a sporturilor de contact încă nu își revin din șocul suferit la aflare veștii. De asemenea, iubita sportivului a transmis un mesaj emoționant în care mărturisește că nu își vede viața fără cel pe care l-a iubit.

„Iubirea mea, nu m-ai învățat să trăiesc fătă tine!!! Ai promis că nu mă lași singură, m-ai lăsat! Veghează-mă de acolo de sus cum ai făcut-o mereu, am nevoie de puterea ta”, a fost mesajul partenerei lui George Radu.

Filmul tragediei din Germania

Potrivit apropiaților, în ziua în care a murit, George parcă și-a presimțit sfârșitul. Înainte de a ajunge la scăldat, acesta s-a plâns prietenilor că se simte rău și chiar a afirmat, mai în glumă, mai în serios: „Poate mor pe aici, departe de casă”. După o serie de sărituri de pe o platformă de metal de lângă lac, exact când se pregătea să iasă la mal i s-a făcut rău, a căzut în apă.

A ieșit la suprafață pentru scurt timp, a cerut ajutor, apoi s-a scufundat. Martorii au încercat să-l țină la suprafață și să-l scoată din apă, dar nu au reușit. În paralel, au fost alertate echipele de intervenție. Timp de două zile, scafandrii profesioniști au căutat neîncetat trupul neînsuflețit până la o adâncime de 30 de metri. Potrivit presei străine, adâncimea apei în zona respectivă ar depăși în unele locuri 40 de metri, motiv pentru care căutările au fost îngreunate. La două zile distanță, trupul neînsuflețit al lui George Radu a fost recuperat, urmând ca zilele acestea să fie repatriat.

George Radu și-a presimțit moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie

Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit