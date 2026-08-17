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Cerere în căsătorie pe o plajă din Florida. Vedeta din The Bachelorette și-a surprins iubita cu inelul

De: Paul Hangerli 17/08/2026 | 08:10
Cerere în căsătorie pe o plajă din Florida. Vedeta din The Bachelorette și-a surprins iubita cu inelul
A cerut-o de soție pe o plajă din Miami, sursa-colaj CANCAN.RO
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Tyler Cameron și Tate Madden fac pasul cel mare în relația lor. Fostul concurent de la The Bachelorette, în vârstă de 33 de ani, și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor romantic, pe o plajă din Florida. Cei doi, care s-au cunoscut în 2022, au anunțat logodna pe Instagram, publicând imagini din momentul în care Cameron s-a așezat în genunchi și i-a oferit inelul.

Tyler Cameron și Tate Madden s-au logodit

Fostul concurent de la The Bachelorette, în vârstă de 33 de ani, și-a cerut iubita, Tate Madden, în căsătorie, iar aceasta a spus „da”. Cuplul a anunțat vestea fericită într-o postare comună pe Instagram, sâmbătă, 15 august.

„Mai bine mai târziu decât niciodată, cum se spune”, a scris Cameron alături de două fotografii de la cererea în căsătorie, care a avut loc pe Little Palm Island, în Florida.

Într-una dintre imagini, viitorul mire apare în genunchi, ținând în mână cutia cu inelul în fața lui Madden. O altă fotografie îi surprinde pe cei doi proaspăt logodiți zâmbind și îmbrățișându-se.

Mai multe vedete din universul Bachelor i-au felicitat în comentarii. JoJo Fletcher a scris:

„Ahh, felicitări!! ❤️❤️❤️ Vă iubesc”, în timp ce Dale Moss le-a transmis: „Felicitări! Binecuvântare după binecuvântare.”

Printre prietenii celebri care i-au felicitat s-au numărat și Andy Cohen, Remi Bader și Taylor Lautner.

S-au cunoscut în 2022

Cameron a cunoscut-o pe Madden în 2022, în timpul filmărilor pentru emisiunea sa despre renovarea locuințelor, Going Home with Tyler Cameron. Ea s-a ocupat de fotografii pentru diferite segmente ale producției.

Ulterior, Cameron a dezvăluit că se întâlnea cu „o fată grozavă”, înainte de a-și oficializa public relația cu Madden în septembrie 2024, când a publicat pe Instagram un videoclip în care cei doi dansau împreună.

El scria atunci în descrierea clipului:

„Am găsit o fată drăguță cu care să dansez… și apoi a încercat să mă facă KO…”

Tyler Cameron vorbea deja despre căsătorie

Anul trecut, Cameron lăsase de înțeles că o logodnă ar putea urma în viitorul apropiat. În timpul unei apariții alături de Madden în podcastul Trading Secrets al lui Jason Tartick, pe 29 septembrie, el a sugerat că ar trebui să găsească în curând pe cineva care să se ocupe de inel, spunând că relația lor „merge într-o direcție foarte bună”.

„Cu siguranță facem toți acești pași înainte și ne văd ajungând acolo”, a spus el, referindu-se la logodnă.

Madden a intervenit și a mărturisit că era pregătită să devină logodnică, dar îl aștepta pe Cameron să facă pasul.

„M-aș căsători cu el într-o secundă, dar vreau să fie atunci când el își dorește să se căsătorească cu mine”, a spus ea.

Cameron, care a participat în 2019 la sezonul emisiunii The Bachelorette în care protagonista a fost Hannah Brown, i-a răspuns: „Chiar vreau să mă căsătoresc cu tine.”

De ce a întârziat cererea în căsătorie

Șase luni mai târziu, într-un videoclip publicat pe YouTube pe 12 martie, în care cei doi răspundeau întrebărilor fanilor, Cameron a explicat de ce nu o ceruse încă în căsătorie.

El a povestit că îi propusese recent lui Madden să meargă împreună să caute un inel de logodnă. Ea i-a spus însă că întotdeauna își imaginase că va face acest lucru alături de mama și surorile sale, iar diferența dintre așteptările lor a întârziat cumpărarea inelului.

„Uite ce s-a întâmplat. Eu întotdeauna am crezut că trebuie să investighezi puțin, să te uiți pe Pinterest, pe computer și să vezi ce a căutat ea, ca să-ți dai seama ce își dorește. Apoi ne-am certat odată și ea mi-a spus: «Nu m-ai întrebat niciodată dacă vreau să mergem să căutăm un inel». Iar eu am zis: «Ei bine, hai să mergem să căutăm un inel». Imediat după ce am spus asta, ea a zis: «Bine, o să o sun pe sora mea și o să o întreb»”, a povestit Cameron.

După ce Madden i-a reproșat că „nici măcar nu m-ai întrebat ce fel de inel mi-ar plăcea”, Cameron a confirmat că se uitase pe pagina ei de Pinterest și că putea descrie inelul la care visa.

Când a întrebat-o dacă preferă un diamant creat în laborator sau unul natural, răspunsul ei a fost cât se poate de clar:

„O să-mi placă orice. În punctul ăsta, ai putea să-mi dai și un inel din bomboană și aș fi încântată.”

În cele din urmă, după patru ani de la prima lor întâlnire, Tyler Cameron a făcut pasul pe care Tate Madden îl aștepta, cerând-o în căsătorie pe o plajă din Florida.

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