Ce a pățit o turistă care s-a cazat în garsoniera lui Mihai Trăistariu din Mamaia. Când a văzut cum arata camera, a scos telefonul, a făcut poze și a vrut să plece

Oana, o turistă care a ales să se cazeze la Ementi Residence by Mihai Trăistariu din Mamaia, a avut parte de o experiență pe care a descris‑o drept dezamăgitoare.

Deși garsoniera se află foarte aproape de plajă și beneficiază de acces pe bază de yală electronică, dotări precum mașină de spălat, uscător, masă și fier de călcat, impresia generală a fost una negativă. Oana a acordat nota 4 pe Booking.com și a explicat în detaliu motivele pentru care nu ar mai reveni.

Ce a pățit o turistă care s-a cazat în garsoniera lui Mihai Trăistariu din Mamaia

„Locația este bună, foarte aproape de plajă. Sistemul de intrare în locație este foarte OK — yala electronică te scutește de grija cheii. Mașina de spălat funcționează, există uscător, masă de călcat, fier de călcat și uscător de păr”, a scris turista în recenzie.

După aceste observații pozitive, au urmat însă criticile:

„Cel mai mare minus este că nu a avut un cuptor cu microunde. Apoi… curățenia. Pereții sunt plini de ulei de la gătit, gresia îmbâcsită de ulei (în zona plitei), iar tot ce ține de veselă lasă foarte mult de dorit (lingurițe murdare de lapte, ibric de care ți se lipește mâna de la grăsime, oală cu mâncare arsă pe interior, pahare extrem de murdare). Au fost, cred, cinci sau șase prosoape pe cameră (un număr bun), dar luate de la pomană: unul roz, unul verde, unul cu floricele, unul mic, unul mare. Lenjeriile pătate, scămoșate, aveau la bază culoare albă, dar la momentul folosirii noastre erau gri… doar două perne cât de cât OK, dar miroseau extraordinar de urât — la fel ca și șifonierul.”

Oana a mai reclamat și starea mobilierului:

„Masa extensibilă din cameră era parțial ruptă, canapeaua din cameră parțial ruptă (mânerele mai aveau puțin și se detașau). Noi am stat foarte puțin în cameră și nu pot să zic că a fost chiar o tragedie, chiar dacă am avut trei copii cu mine, dar nu mă mai întorc. Este păcat, pentru că locația este excelentă, dar condițiile nu sunt deloc cum este prezentată locația pe Booking.”

CITEŞTE ŞI: „Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm

De ce dormim mai prost în prima noapte la hotel. Explicația surprinzătoare a specialiștilor