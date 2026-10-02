Claudia Ion a avut parte de o surpriză neașteptată. Concurenta de la „Insula Iubirii” a primit un buchet superb de flori. Iubita lui Ionuț Mocăniță nu știe însă cine s-a gândit la ea. Florile au ajuns la frumoasa șatenă fără un mesaj care să dezvăluie expeditorul.

Misterul este cu atât mai mare cu cât Claudia nu a primit niciun bilețel care să îi dea vreun indiciu. Concurenta a recunoscut că nu are habar cine se află în spatele gestului. Aceasta a fost așteptată în fața porții de un livrator care i-a adus un buchet superb de flori tomnatice.

„Habar n-am de unde am primit florile”, a declarat Claudia Ion, pe TikTok.

Tânăra nu a oferit alte detalii despre persoana care i-ar fi trimis buchetul. Astfel, rămâne de văzut dacă surpriza vine din partea unei persoane apropiate.

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță, experiență intensă la „Insula Iubirii”

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au mers la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația. Cei doi au fost separați și au cunoscut mai multe ispite. Claudia s-a adaptat rapid în vila fetelor, unde a ținut-o numai în voie bună. Totuși, apariția Rebecăi Toma printre ispite a fost o surpriză puțin neplăcută pentru Claudia. Cele două se cunosc din afara emisiunii, iar spiritele par cam încinse între cele două brunete. Ba mai mult, în timpul filmărilor, Claudia a spus că intenționează să o blocheze pe rețelele sociale pe ispită la întoarcerea în România.

De cealaltă parte, nici Ionuț Mocăniță nu a dus lipsă de distracție în vila băieților. Petrecerile au fost nelipsite pe parcursul emisiunii, iar voia bună și dansurile fierbinți ale ispitelor au mers mână în mână în fiecare seară.

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