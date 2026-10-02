Claudia Ion a primit un cadou neașteptat. Cine se ascunde în spatele gestului misterios?

Claudia Ion a primit un cadou neașteptat. Cine se ascunde în spatele gestului misterios?
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Claudia Ion a primit un cadou neașteptat
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Claudia Ion a avut parte de o surpriză neașteptată. Concurenta de la „Insula Iubirii” a primit un buchet superb de flori. Iubita lui Ionuț Mocăniță nu știe însă cine s-a gândit la ea. Florile au ajuns la frumoasa șatenă fără un mesaj care să dezvăluie expeditorul.

Misterul este cu atât mai mare cu cât Claudia nu a primit niciun bilețel care să îi dea vreun indiciu. Concurenta a recunoscut că nu are habar cine se află în spatele gestului. Aceasta a fost așteptată în fața porții de un livrator care i-a adus un buchet superb de flori tomnatice.

„Habar n-am de unde am primit florile”, a declarat Claudia Ion, pe TikTok.

Tânăra nu a oferit alte detalii despre persoana care i-ar fi trimis buchetul. Astfel, rămâne de văzut dacă surpriza vine din partea unei persoane apropiate.

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Claudia Ion și Ionuț Mocăniță, experiență intensă la „Insula Iubirii”

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au mers la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația. Cei doi au fost separați și au cunoscut mai multe ispite. Claudia s-a adaptat rapid în vila fetelor, unde a ținut-o numai în voie bună. Totuși, apariția Rebecăi Toma printre ispite a fost o surpriză puțin neplăcută pentru Claudia. Cele două se cunosc din afara emisiunii, iar spiritele par cam încinse între cele două brunete. Ba mai mult, în timpul filmărilor, Claudia a spus că intenționează să o blocheze pe rețelele sociale pe ispită la întoarcerea în România.

De cealaltă parte, nici Ionuț Mocăniță nu a dus lipsă de distracție în vila băieților. Petrecerile au fost nelipsite pe parcursul emisiunii, iar voia bună și dansurile fierbinți ale ispitelor au mers mână în mână în fiecare seară.

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