Sandra Mutu, dezvăluiri despre debutul în televiziune. Cine a convins-o să accepte oferta

Sandra Mutu, dezvăluiri despre debutul în televiziune. Cine a convins-o să accepte oferta
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Sandra și Adrian Mutu/ sursa foto: social media
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Soția lui Adrian Mutu, Sandra, începe un nou capitol din viața ei. După o lungă perioadă în care a preferat să fie discretă, își face debutul pe micile ecrane. Aceasta s-a lăsat convinsă cu greu să accepte oferta, însă familia a avut un cuvânt de spus în decizia finală.

Sandra Mutu își face debutul în televiziune, mai exact la Retrospectiva Știrilor Antena Stars. Soția lui Adrian Mutu a povestit că are emoții, însă își dorește să învețe cât mai multe din această experiență.

Totodată, ea a mărturisit că inițial nu voia să accepte oferta, însă familia a cântărit mult la decizia finală. Mai mult decât atât, vedeta a recunoscut că a fost primită cu brațele deschise, chiar dacă este o activitate complet nouă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Sandra Mutu, dezvăluiri despre debutul în televiziune

Sandra și Adrian Mutu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și mereu au preferat să stea departe de ochii lumii. Aceasta a dezvăluit că pentru ea, începutul toamnei vine cu intensitate, emoții și experiențe noi. Ea va apărea la Retrospectiva Știrilor Antena Stars.

„Mă regăsiți într-o perioadă foarte frumoasă, dar și foarte intensă. Sunt genul de om care are nevoie să simtă că evoluează. Am emoții, bineînțeles, pentru că este ceva nou pentru mine, dar sunt emoții frumoase. Simt că am spus DA propunerii venite din partea Antena de a prezenta Retrospectiva Știrilor Antena Stars ca unei experiențe care mă va ajuta să descopăr lucruri noi despre mine”, a declarat Sandra Mutu, pentru VIVA!

Vedeta a dezvăluit că familia a cântărit mult în decizia finală, însă încrederea și modul în care a fost primită de echipă au făcut alegerea mai ușoară.

„Cred că, în primul rând, familia a cântărit semnificativ, pentru că m-a încurajat, apoi oamenii din spatele proiectului. Pentru mine a contat foarte mult să simt că există încredere și că nu sunt privită doar ca „soția lui Adrian Mutu, ci ca Sandra, cu personalitatea și calitățile mele. Mi-a plăcut foarte mult ideea proiectului și faptul că mi s-a oferit libertatea de a fi eu. Am simțit că este o oportunitate pe care, dacă aș refuza-o doar de teamă, probabil aș regreta mai târziu”, a mai spus ea.

Sandra Mutu, sursa-captură social media Sandra Mutu

„Nu am simțit nevoia să fiu în atenția publicului”

Soția lui Adrian Mutu a fost mereu o persoană discretă, nu i-a plăcut să fie în atenția publicului, iar acum că va fi complet în prim-plan va fi o provocare uriașă pentru ea.

„Da, într-o anumită măsură. Cred că orice om care intră într-un domeniu nou și știe că va fi privit și analizat are emoții. Eu am fost întotdeauna destul de discretă și nu am simțit nevoia să fiu în atenția publicului. Tocmai de aceea, televiziunea este o provocare pentru mine. Nu îmi place atenția în mod special. Pentru mine, partea de a vorbi în fața camerelor și de a fi atentă la foarte multe lucruri simultan a fost ceva nou. Încerc să nu pun presiune pe mine și să accept că este normal să nu le știu pe toate de la început”, a relatat Sandra.

Totodată, Sandra a menționat că adaptarea a fost ușoară și asta pentru că a fost primită de echipă într-un mod deosebit, iar producătoarea emisiunii a primit-o cu brațele deschise.

„Am fost primită foarte frumos, și asta m-a ajutat enorm. Când intri într-un colectiv nou, primul lucru pe care îl simți este dacă oamenii sunt deschiși sau nu, iar eu am avut norocul să găsesc o echipă extraordinară la Antena Stars. Producătorul emisiunii, Angela Ciupitu, pe lângă experiența mare pe care o are, este un om minunat, m-a ajutat și mă ajută în continuare, enorm”, a conchis ea.

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