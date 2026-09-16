Sandra Mutu, declarații despre mărirea familiei. Își mai dorește sau nu încă un copil?

Sandra Mutu își împarte în prezent timpul între familie și televiziune, după ce a început o nouă etapă profesională la Antena Stars. Într-un interviu acordat presei, aceasta a vorbit și despre posibilitatea de a deveni din nou mamă.

Sandra Mutu are 30 de ani și este soția fostului fotbalist și actualului antrenor Adrian Mutu. Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2017, iar în același an a venit pe lume fiul lor, Tiago. Băiatul este pasionat de fotbal, asemenea tatălui său.

Sandra Mutu, declarații despre mărirea familiei

Înaintea relației cu Sandra, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care îl are pe Mario. Ulterior, fostul fotbalist s-a căsătorit cu Consuelo Matos Gomez, cu care are două fiice, Adriana și Maya.

În ceea ce privește posibilitatea ca familia să se mărească, Sandra Mutu a declarat că, în acest moment, nu ia în calcul un al doilea copil. Noul său loc de muncă la televiziune este un alt motiv pentru care atenția sa este concentrată asupra activității profesionale și asupra familiei.

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant. Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu, pentru Click!.

Își mai dorește sau nu încă un copil?

Sandra și Adrian Mutu formează un cuplu din 2014, la aproximativ un an după divorțul fostului fotbalist de Consuelo Matos. Cei doi și-au oficializat relația prin căsătorie în 2017.

Adrian Mutu a povestit în podcastul lui Cătălin Măruță că o remarcase pe Sandra cu mai mulți ani înainte ca cei doi să înceapă o relație. Potrivit declarațiilor sale, a văzut-o în perioada în care aceasta participa la concursul Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: Ce fată frumoasă!. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu, pe YouTube.

Adrian Mutu are patru copii din cele trei căsătorii. Fiul său cel mare, Mario, este rezultatul căsătoriei cu Alexandra Dinu. Din relația cu Consuelo Matos Gomez au rezultat două fiice, Adriana și Maya, iar alături de Sandra îl are pe Tiago.

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