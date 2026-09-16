Alocațiile pentru copii ar putea scădea, potrivit unui proiect de lege. Ce valoare ar avea și bursa de prezență

Alocațiile pentru copii ar putea scădea, potrivit unui proiect de lege. Ce valoare ar avea și bursa de prezență
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O inițiativă legislativă depusă în Parlament prevede schimbarea modului în care sunt acordate alocațiile pentru copii începând din septembrie 2027.

Documentul, înregistrat la Senat sub numărul B262/2026, stabilește că alocația pentru copiii între 3 și 18 ani ar urma să fie redusă la 100 de lei, iar sprijinul suplimentar ar fi acordat printr-o nouă bursă de prezență, cu un cuantum minim de 250 de lei pe lună. Proiectul se află în procedură parlamentară și nu produce efecte în prezent. Informațiile trebuie verificate și din surse oficiale.

Alocațiile pentru copii ar putea scădea, potrivit unui proiect de lege

Propunerea modifică Legea nr. 61/1993 și introduce un nou sistem de sprijin financiar. Conform textului, alocația ar urma să fie de 719 lei pentru copiii sub 3 ani, 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani și 719 lei pentru copiii cu handicap din aceeași categorie de vârstă. Sumele ar fi indexate anual cu rata medie a inflației. În prezent, alocația pentru copiii între 3 și 18 ani este de 292 de lei, iar diferența ar urma să fie compensată prin bursa de prezență.

Proiectul introduce bursa de prezență, un sprijin financiar separat, acordat preșcolarilor și elevilor care au frecventat cursurile și au obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine. Cuantumul minim ar fi de 250 de lei lunar, indexat anual, iar detaliile de aplicare ar urma să fie stabilite prin hotărâre de Guvern.

Frecventarea cursurilor este definită ca prezență zilnică, cu excepția absențelor motivate. Pentru preșcolari, sunt permise până la cinci zile de absențe nemotivate pe lună fără pierderea bursei. Elevii ar primi bursa și în vacanțe, cu excepția vacanței de vară, dacă depășesc numărul de absențe admise în regulamentul școlar.

Ce valoare ar avea și bursa de prezență

Proiectul nu prevede eliminarea alocației de 100 de lei în cazul absențelor. Aceasta ar fi acordată tuturor copiilor între 3 și 18 ani, iar bursa de prezență ar reprezenta componenta condiționată de participarea la educație.

Consiliul Legislativ a emis aviz negativ, invocând jurisprudența Curții Constituționale privind caracterul universal al alocației de stat pentru copii. Instituția atrage atenția că reducerea alocației pentru categoria 3–18 ani ar putea afecta protecția universală garantată prin lege și ar putea crea diferențe nejustificate între copii aflați în situații similare.

Proiectul se află în continuare în dezbatere la Camera Deputaților, prima Cameră sesizată. Eventualele modificări ale alocațiilor și introducerea bursei de prezență depind de parcursul legislativ și de forma finală care ar putea fi adoptată și promulgată.

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