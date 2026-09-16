Informații de ultimă oră despre Viorel Oarză. Ce spun medicii despre starea lui „Il Padrino”

Viorel Oarză, cunoscut sub numele de „Il Padrino”, se află în stare critică după ce a fost găsit grav rănit într-o pădure din județul Iași. Bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost descoperit marți, 15 septembrie, în zona comunei Holboca, cu o plagă împușcată la nivelul capului. El a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Potrivit informațiilor apărute după producerea incidentului, starea lui Viorel Oarză este extrem de gravă. Acesta a ajuns la unitatea medicală în stare de inconștiență, iar medicii au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a-i salva viața. În urma evaluării medicale, bărbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Ce spun medicii despre starea lui „Il Padrino”

Primele informații despre starea fostului pugilist indicau că acesta se afla într-o stare profundă de comă – gradul 4, fiind vorba despre o leziune gravă provocată de împușcătura suferită la nivelul capului. Intervenția medicilor a fost necesară în contextul în care rana prezenta un risc major pentru viața pacientului.

În acest moment, evoluția stării de sănătate a lui Viorel Oarză rămâne una incertă, iar cadrele medicale sunt rezervate în privința prognosticului. Gravitatea leziunilor suferite face ca următoarele ore să fie importante pentru evoluția pacientului.

„A fost înregistrat un apel cod roșu pentru pacient cu plagă împușcată. Echipajul cu medic a plecat la caz, a ajuns destul de greu într-o pădure și au găsit un pacient cu plagă împușcată parietală, comatos, l-au intubat și transportat la spital”, a transmis Angelica Hristea, directorul SAJ Iași.

Incidentul a mobilizat atât echipajele medicale, cât și autoritățile. Apelul la numărul de urgență 112 a anunțat prezența unui bărbat rănit în zona împădurită din Holboca. Intervenția echipajului medical a fost îngreunată de faptul că victima se afla într-o zonă de pădure, însă salvatorii au reușit să ajungă la el și să îi acorde primele îngrijiri.

Anchetatorii au început imediat verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. În apropierea lui Viorel Oarză a fost descoperit un obiect care prezenta caracteristicile unei arme de foc. Acesta a fost ridicat de polițiști și urmează să fie supus unor verificări criminalistice.

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