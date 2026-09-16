Viața tumultoasă a lui Dem Rădulescu. Și-a lăsat soția pentru studenta lui, cu 23 de ani mai tânără

Dem Rădulescu a făcut o țară întreagă să râdă, dar în spatele camerelor viața lui era departe de a fi o comedie. Marele actor și-a lăsat soția după 22 de ani de căsnicie și și-a refăcut viața alături de o femeie cu 23 de ani mai tânără decât el, care îi fusese studentă.

Pe 17 septembrie se împlinesc 26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Actorul a rămas în memoria românilor pentru rolurile sale, pentru umorul său și pentru personajele pe care le-a făcut memorabile. Dincolo de scenă însă, povestea lui de viață a avut parte de iubiri, despărțiri și alegeri care au stârnit destule comentarii.

Viața tumultoasă a lui Dem Rădulescu

Prima soție a lui Dem Rădulescu a fost Paula Rădulescu, fostă Paula Ortansa Albăstroiu. Balerină, frumoasă și elegantă, femeia l-a dat peste cap încă de la prima întâlnire. Cei doi s-au cunoscut în Râmnicu Vâlcea, în timpul unei plimbări pe bulevard. Dem a remarcat-o imediat. A fost atras de frumusețea și ținuta ei, iar un prieten l-a ajutat să ajungă să o cunoască. De aici până la nuntă n-a fost cale lungă. Doar trei luni.

S-au căsătorit și au rămas împreună 22 de ani. Paula i-a fost alături inclusiv în perioada în care lucrurile nu mergeau deloc bine pentru ea profesional. În comunism, artista susținea că a fost marginalizată și că a primit roluri neînsemnate pe fondul problemelor pe care regimul le avea cu activitatea artistică a lui Dem Rădulescu. Totuși, Paula a mers înainte. A dat concurs la Teatrul Constantin Tănase și a reușit să intre.

„Am încercat pentru corpul de ansamblu la Teatrul Constantin Tănase. Am dat concurs. Culmea era că nici măcar nu mai eram la curent cu studiile de balet, pentru că în liceu făcusem mult mai puţin, iar în perioada de dinainte de concurs nu făcusem deloc. Am intrat doar două fete din toate candidatele. Eram foarte subţirică şi aveam un corp deosebit de frumos, meritul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei. Aveam o ţinută altfel, personală, pe care am păstrat-o tot timpul, inclusiv în cuplete muzicale”, a povestit ea.

Și, după cum povestea chiar ea, mariajul cu marele actor a ajuns să fie și un fel de scut.

„Norocul meu uriaş a venit mai târziu, când eram căsătorită cu marele actor Dem Rădulescu şi nu mă putea atinge nimeni”, a spus Paula.

Și-a părăsit soția pentru o studentă

Numai că timpul n-a ținut cu mariajul lor. După 22 de ani, relația s-a încheiat. Dem Rădulescu a părăsit-o pe Paula Rădulescu pentru Adriana Șchiopu, studenta lui cu 23 de ani mai tânără. Diferența de vârstă era mare. Contextul era și mai discutabil pentru unii. El, profesorul. Ea, studenta. Dar povestea nu s-a oprit la catedră. În 1984, cei doi s-au căsătorit.

Totul începuse cu ani înainte, când Adriana era o fată de 18 ani venită din Constanța la București. Ea avea un singur gând: să dea la Teatru. Dem Rădulescu era profesor la IATC „Ion Luca Caragiale”. A văzut-o la una dintre întâlnirile pentru tinerii care urmau să fie ascultați și, potrivit fiicei lor, a remarcat-o imediat. Adriana nu era ca celelalte fete de acolo. Venise naturală, cu părul în vânt, iar marel actor s-a îndrăgostit pe loc.

„Este o poveste foarte frumoasă. Mama avea 18 ani, era la Constanța la liceu şi voia să dea la teatru şi o cunoştinţă îl știa pe actorul Dem Rădulescu de la Bucureşti. S-a dus la Bucureşti mama şi tata avea repetiţie la Teatrul Naţional și a chemat mai mulţi tineri pe care urma să îi asculte în ziua respectivă, după repetiţie. Mama îmi povestea că erau nişte fete machiate, cu fuste. „Eu eram de la malul mării, naturală, cu părul în vânt”. Tata cred că a scanat-o. Fireşte că nu au fost împreună, dar din momentul ăla el întotdeauna a fost prezent. Unde se întorcea ea, era şi el. S-au căsătorit după mai mulţi ani. Dar el era acolo. A văzut-o, a stat în banca lui. Când ne păleşte iubirea, suntem şi răbdători”, a povestit fiica Adrianei Șchiopu și a lui Dem Rădulescu.

Dacă cineva s-ar fi așteptat la o poveste fulgerătoare, n-a fost cazul. Dem a rămas în preajma Adrianei, iar relația lor s-a construit în timp. Ani mai târziu, femeia care i-a fost studentă a devenit soție. În 1986, cei doi au devenit părinții unei fete, Irina. Și, deloc surprinzător, copilul lor a crescut în lumea teatrului și a ajuns actriță.

Dem Rădulescu a murit pe 17 septembrie 2000, la 68 de ani, după un infarct. Au trecut 26 de ani de atunci, însă povestea lui rămâne una dintre cele mai neașteptate pagini din viața unui actor pe care România l-a adorat.

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