Turiști români, în pericol din cauza incendiilor din sudul Italiei. Casele și hotelurile sunt amenințate de flăcări

Turiști români, în pericol din cauza incendiilor din sudul Italiei. Casele și hotelurile sunt amenințate de flăcări
Incendii
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Incendiile de vegetație continuă să afecteze sudul Italiei, unde mai multe zone din Costiera Amalfitană și Peninsula Sorrentina au fost cuprinse de flăcări în ultimele zile.

Focul a izbucnit din nou în apropierea localităților turistice, iar autoritățile au fost nevoite să intervină rapid pentru a proteja locuințele și infrastructura. Vegetația uscată, temperaturile ridicate și vântul puternic au creat condiții ideale pentru extinderea rapidă a focarelor.

Turiști români, în pericol din cauza incendiilor din sudul Italiei

Infernul a început în Positano, o destinație populară pentru turiști, unde flăcările au pârjolit vegetația de pe un versant și au provocat o alunecare de teren. Circulația pe drumul SS163 Amalfitana a fost afectată temporar, iar echipele de intervenție au fost nevoite să acționeze atât la sol, cât și cu aeronave Canadair. Autoritățile locale au transmis că există suspiciuni că focul ar fi fost pornit intenționat, având în vedere că incendiile au izbucnit în mai multe puncte aproape simultan.

Situația a fost gestionată rapid în zonele locuite din Positano, însă pericolul s-a mutat apoi spre localitatea Agerola. Acolo, limbile de foc s-au apropiat periculos de case, restaurante și obiective turistice, iar mai multe persoane au fost evacuate preventiv.

Protecția Civilă a instalat un punct de comandă avansat, iar zeci de voluntari au fost mobilizați pentru a sprijini pompierii. Traficul rutier a fost perturbat în mai multe zone, iar unele trasee turistice au fost închise temporar.

Condițiile meteo au complicat intervențiile. Vântul puternic a alimentat focarele active, iar temperaturile ridicate au accelerat extinderea incendiilor. Directorul operațiunilor de stingere a incendiilor, Giuseppe Coppola, a declarat:

„Condițiile sunt foarte nefavorabile, pentru că există un vânt susținut, iar aceste incendii sunt dificil de controlat. Încercăm să facem tot ce este posibil”.

Casele și hotelurile sunt amenințate de flăcări

Echipele aeriene au efectuat zeci de lansări de apă în zonele greu accesibile. În infern au fost prinși și turiști români, care nu au mai putut ajunge la cazările lor din cauza drumurilor blocate și a restricțiilor impuse de autorități. Unele unități de cazare au fost nevoite să reprogrameze sosirile, iar turiștii au fost redirecționați către localități din apropiere, precum Praiano sau Amalfi.

Peste noapte, situația de pe coasta Amalfi s-a mai îmbunătățit, însă autoritățile rămân vigilente. Mai multe focare persistă în zone greu accesibile, iar riscul de reaprindere este ridicat din cauza vegetației uscate.

Protecția Civilă avertizează că versanții afectați de incendii pot deveni instabili, existând riscul unor noi alunecări de teren. Evaluările preliminare indică pagube semnificative asupra mediului, teraselor agricole și infrastructurii locale.

Ancheta privind posibila natură intenționată a incendiilor este în desfășurare, iar autoritățile italiene au cerut populației și turiștilor să evite zonele afectate și să respecte indicațiile echipelor de intervenție. Coasta Amalfitană rămâne sub supraveghere, iar echipele de pompieri continuă să monitorizeze evoluția focarelor active.

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